"แสวง" แจงไทม์ไลน์อดีตพนักงานกกต.รับเงินโอน 13 ครั้ง ไม่เกี่ยวเลือกสว. แต่เป็นเลือกตั้งสส.66

เลขาฯกกต. แจงไทม์ไลน์อดีตพนักงานกกต.รับเงินโอน 13 ครั้ง ไม่เกี่ยวเลือกสว. แต่เป็นเลือกตั้งสส.66 ช่วงเร่งพิจารณาสำนวนให้เสร็จภายใน 1 ปี
วันนี้ (13 ส.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวยืนยันกรณียังมีข้อสงสัยถึงการรับโอนเงินของอดีตพนักงานสอบสวนสำนักงาน กกต. จากบุคคลใน จ.อำนาจเจริญ จำนวน 13 ครั้งรวม 860,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-22 ก.ค. 2567 ว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในสำนวนการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนการเลือก สว. ปี 2567 ตามที่มีการตั้งข้อสังเกต
โดยปี2566 การเลือกตั้ง สส. มีขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. 2566 และ กกต.ประกาศรับรองผลเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2566 ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ที่กกต.ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หรือภายในวันที่ 18 มิ.ย. 2567การโอนเงิน 13 ครั้งนั้น ครั้งที่ 1-11 เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1-19 เม.ย. 2567 เป็นช่วงที่ยังไม่มีการเปิดรับสมัคร สว. และ กกต.อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนการเลือกตั้ง สส. ของ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งยังอยู่ในกรอบเวลาการพิจารณา 1 ปี โดย กกต.มีมติให้สอบเพิ่มเติมในสำนวนดังกล่าว
สำนักงาน กกต.จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนส่วนกลางดำเนินการสอบเพิ่มเติม โดยมีคำสั่งมอบหมายเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2567 และอดีตพนักงานสอบสวนที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นหนึ่งในกรรมการสืบสวนชุดดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการโอนเงิน
ส่วนการโอนครั้งที่ 12 ในวันที่ 1 มิ.ย. 2567 แม้จะอยู่ในช่วงเปิดรับสมัคร สว.แล้ว แต่ยังไม่ถึงวันเลือก สว.ระดับอำเภอ และจากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเกี่ยวกับการเลือก สว. ใน จ.อำนาจเจริญ จนถึงวันที่มีการโอนเงินครั้งดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ขณะที่การโอนครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย เกิดขึ้นวันที่ 22 ก.ค. 2567 หลัง กกต.ประกาศผลการเลือก สว.แล้ว และในช่วงดังกล่าวมีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเกี่ยวกับการเลือก สว. ใน จ.อำนาจเจริญ แต่จากการตรวจสอบพบว่า อดีตพนักงานสอบสวนรายดังกล่าวไม่ได้รับมอบหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำสำนวนคดีเลือก สว.แต่อย่างใด
นายแสวง ยังยืนยันว่า เมื่อพิจารณาจากไทม์ไลน์การเลือกตั้งทั้ง สส. และ สว. รวมถึงการมอบหมายงานและการตรวจสอบสำนวนแล้ว อดีตพนักงานสอบสวนที่ปรากฏเป็นข่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนวนการเลือก สว. และเงินที่ได้รับโอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนการเลือก สว. แต่เป็นการรับโอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในสำนวนการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 ตามข้อเท็จจริงและช่วงเวลาที่ตรวจสอบได้
แสวง” แจงไทม์ไลน์อดีตพนักงานกกต.รับเงินโอน13ครั้ง ไม่เกี่ยวเลือกสว. เป็นเลือกตั้งสส.66ช่วงเร่งพิจารณาสำนวนให้เสร็จภายใน 1 ปี