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"แม้ว" แสดงความอาลัย “จู หรงจี” อดีตนายกฯจีน ชูขุนพลศก.ดันจีนสู่มหาอำนาจโลก ยกย่องเป็นการส่วนตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ทักษิณ” แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง “จู หรงจี” อดีตนายกฯ จีน ถึงแก่อสัญกรรม ยกย่องเป็นขุนพลเศรษฐกิจ ผลักดันจีนสู่มหาอำนาจโลก ระลึกสมัยพบกันครั้งแรก ก่อนเข้ารับตำแหน่งนายกฯไทย ย้ำนับถืออย่างยิ่งเป็นการส่วนตัว

วันนี้ (13ส.ค.) นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ไว้อาลัยอดีตนายกฯ จีนที่ถึงแก่อสัญกรรมว่า

“ผมขอร่วมแสดงความอาลัย ต่อการอสัญกรรมของอดีตนายกฯ จูหรงจี ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ ที่ผมให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่งเป็นการส่วนตัว

แม้จะวางมือจากการทำงานไปแล้ว แต่โลกยังจดจำเขาในฐานะ “ขุนพลทางเศรษฐกิจ” ของจีน ผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน พลิกโฉมประเทศจีน จนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกดังเช่นปัจจุบัน

ผมหวนนึกถึงการหารือเพื่อทำความรู้จักกัน ที่ตอนแรกกำหนดไว้เพียง 15 นาที แต่กลายเป็นการหารือเต็มรูปแบบ นานถึง 1 ชั่วโมง ในช่วงก่อนที่ผมจะเป็นนายกฯ นับแต่นั้นมา ผมได้รับเกียรติในการสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับส่วนตัว และ ในการทำงานร่วมกับท่าน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่อความเจริญของเอเชีย ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

เรายังคงจดจำการเดินทางมาเยือนไทยของท่าน ในปี ค.ศ.2001 ซึ่งในขณะนั้น ประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน แต่ท่านได้ให้การสนับสนุนการเจรจาแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และ ให้คำมั่นว่าจะรับซื้อสินค้าจากไทย

ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัว และ ประชาชนจีน ต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นี้“