โชเชียล ชม สคบ.เชิงรุก ไม่ทันครบ 24 ชม. เคลียร์จบ ร.ร.สอนว่ายน้ำเด็ก เบี้ยวค่าคอร์ส-อ้างเงื่อนไข จี้ คืนเงินผู้ปกครองภายใน 15 วัน

วันนี้(13 ส.ค.)จากกรณีที่นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้สั่งการ ช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้บุตร แต่สาขาที่ใช้บริการปิดตัวลง และถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สหมดอายุ โดยได้มอบหมายให้ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง และสั่งการให้ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันที จนได้ข้อยุติภายใน 1 วัน จากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน 60 ถึง 120 วัน เหลือกำหนดคืนเงินภายใน 15 วัน
ล่าสุด ผู้เสียหาย ได้โพสต์โซเชียลชื่นชม การทำงานของ สคบ. ว่า “ เมื่อวานนี้ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่าน สคบ. ออนไลน์ ตามคำแนะนำของทุกๆ คน ปรากฏว่ายังไม่ทันครบ 24 ชั่วโมงเต็ม เจ้าหน้าที่ สคบ. ติดต่อกลับมาอย่างรวดเร็ว แถมลุยลงพื้นที่ไปตรวจสอบและพูดคุยกับทางร้านให้ทันทีเลยค่ะ
ผลลัพธ์คือ ทางร้านยอมตกลงคืนเงินให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะ! ประทับใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ สคบ. มากๆ ทำงานไว ทุ่มเท และช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ผู้บริโภคจริงจัง ใครที่กำลังเจอเรื่องโดนเอาเปรียบจากร้านค้าหรือธุรกิจต่างๆ แนะนำว่าอย่าปล่อยผ่านเลยนะคะ ร้องเรียน สคบ. ช่วยได้จริง และไวกว่าที่คิดมากๆ ค่ะ ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆ เจ้าหน้าที่ สคบ. ทุกท่าน รวมถึงทุกๆ คำแนะนำจากทุกคนด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ”
สะท้อนการทำงานของ สคบ.ยุคใหม่ เชิงรุก แก้ปัญหาได้ทันที ที่ประชาชนพบเจอกับปัญหา ทั้งนี้หากท่านกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถติดต่อได้ทันที ที่สายด่วนสคบ. 1166