"มาร์ค" คุย "ชัยชนะ" แล้วปมตบบ้องหู ขอเวลาสอบข้อเท็จจริง เลขาฯปล่อยเรื่องของคดีไม่ปกป้องคนผิด

"อภิสิทธิ์" เผย คุย ‘ชัยชนะ’ ปมตบบ้องหูรอง ผกก. แล้ว ขอเวลาสอบข้อเท็จจริงก่อน ด้านเลขาฯชี้ปล่อยเป็นเรื่องของคดี ยันไม่ปกป้องคนผิด
เมื่อวันที่ (13 ส.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย รองผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ จากเหตุการณ์ภายในงานศพว่า พรรคอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เบื้องต้นได้พูดคุยกับนายชัยชนะแล้ว แต่ขอเวลาให้พรรคตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน หากมีรายละเอียดชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ด้านนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ เนื่องจากยังไม่ได้พูดคุยกับนายชัยชนะ แต่เมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย พรรคจะไม่เข้าไปยุ่ง ก้าวก่าย หรือแทรกแซง
ส่วนการดำเนินการภายในพรรค หากเป็นกรณีที่อาจสร้างความเสียหายต่อพรรค จะต้องรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายและตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยอาจดำเนินการตามกฎระเบียบของพรรค เช่น ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
“พรรคไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของพรรค แต่เมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้ว ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ” นายชัยวุฒิกล่าว