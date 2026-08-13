“แสวง” ได้ไปต่อ! กกต.มติ 5-2 ให้ผ่านประเมิน นั่งเลขาฯ ถึง มี.ค.70

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงมติ 5 ต่อ 2 ให้ “แสวง บุญมี” ผ่านประเมิน นั่งตำแหน่งเลขาธิการ ต่อถึง มี.ค.70
วันนี้ (13 ส.ค.) มีรายงานว่า ที่ประชุม กกต. มีการประชุมลับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2568 ของ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.และมีมติ 5 ต่อ 2 ให้ นายแสวง ผ่านการประเมิน ซึ่งจะมีผลให้ นายแสวง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างในวันที่ 31 มีนาคม 2570
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ที่ประชุม กกต. ชุดปัจจุบัน ได้มีมติ 5 ต่อ 2 ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวง ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่ กกต.ชุด นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธาน ได้ประเมินไว้ และให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของนายแสวง ต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 ซึ่งถ้า กกต.ชุดปัจจุบันมีมติยืนตาม กกต.ชุดที่ นายอิทธิพร มีมติไว้ ก็จะทำให้ นายแสวง ต้องพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง แต่เนื่องจาก กกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่า ตามสัญญาจ้างกำหนดให้ กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมิน อีกทั้งในอดีตไม่เคยให้ กกต.ชุดที่พ้นตำแหน่งไปแล้วทำการประเมิน กกต.ชุดปัจจุบัน จึงมีมติเมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา ให้ยกเลิกผลการประเมินของ กกต.ชุดที่ นายอิทธิพร เป็นประธาน และ กกต.ชุดปัจจุบันจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงเอง