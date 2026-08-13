“นายกฯ หนู” อุทาน อีกแล้วเหรอ! หลังทราบเหตุยิงงานชิมช้อปใช้โคราช สั่งอธิบดีปกครองยกเลิกงานแจกปืน เปลี่ยนให้รางวัลอื่นแทน

“อนุทิน” ตกใจ บอก “อีกแล้วเหรอ” หลังทราบเหตุยิงงานชิม ช้อป ใช้ โคราช ย้ำ ต้องแก้โครงสร้างครอบครองอาวุธปืน สั่งอธิบดีปกครองยกเลิกด่วน หลังงานเลี้ยงเกาะพะงันแจกปืนลูกซอง เปลี่ยนให้รางวัลอื่นแทน
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 13 ส.ค. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงในงานชิม ช้อป ใช้ ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนทด อ.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อคืนวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย โดยนายกฯ ได้จับไปที่คอของตัวเอง เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีอาการเจ็บคอ ก่อนมีสีหน้าและท่าทีตกใจพร้อมถามว่า “อีกแล้วเหรอ” และส่ายหน้า เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า คนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยาวลูก 100 นายกฯ พยักหน้ารับ
เมื่อถามอีกว่า เรื่องการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธที่ต้องให้มีการประเมินสุขภาพจิตก่อน จะมีส่วนสำคัญในการดำเนินการนโยบายของนายกฯ อย่างไร นายกฯ กล่าวว่า เรากำลังจะแก้ไขที่โครงสร้าง ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่
เมื่อถามถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง 134 ปี กำนัน -ผู้ใหญ่บ้านพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวให้ผู้ร่วมงาน จะเป็นการสวนทางนโยบายห้ามพกปืนของนายกฯหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตนได้สั่งให้ นายนฤชา โฆษาศรี อธิบดีกรมการปกครอง ไปยกเลิกดำเนินการนโยบายนี้ เปลี่ยนไปให้รางวัลอื่น ขอให้ไปถามรายละเอียดที่อธิบดีกรมการปกครอง