นายกฯ นำทีมมหาดไทยส่งความสุข "วันแม่แห่งชาติ" มอบ 18 บทเพลงร่วมกับวงเดอะพาเลซ ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี

"นายกฯ อนุทิน" นำทีมมหาดไทยส่งความสุข "วันแม่แห่งชาติ" มอบ 18 บทเพลง ร่วมกับวงเดอะพาเลซ ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ขณะที่ยอดจำหน่าย 4 วันแรก รวม 310.5 ล้านบาท พร้อมเชิญชวนเที่ยวชมงานถึงวันที่ 16 ส.ค. 69
วันที่ 12 ส.ค. 69 เวลา 15.00 น. ที่เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมทั้งพบปะประชาชนผู้เดินทางเที่ยวชมงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี" ปี 2569 โดยมี นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เลขานุการรมว.มหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย
การตรวจเยี่ยมในวันนี้ นายอนุทิน ได้ร่วมรับชมการแสดงคอนเสิร์ต "วงเดอะ พาเลซ" และเป็นศิลปินรับเชิญร่วมขับร้องเพลงกับวงดนตรีดังกล่าว รวม 18 บทเพลง ได้แก่ เพียงกระซิบ, จิ๊บ ร.ด., มนุษย์ค้างคาว, เพียงสบตา, สาวรำวง, รัก 10 ล้อรอ 10 โมง, A Ba Ni Bi, เขิน, มนต์ไทรโยค และบทเพลงเมดเล่ "เพลงฮักสาวขอนแก่น, ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียน, ชวนน้องแต่งงาน, เมียไม่มาเมียไม่มี, รักจริงให้ติงนัง, คุณไม่รักทำไมไม่บอก, จ้ำม้ำ, บางปะกง และปิดท้ายด้วย "เพลงเชื่อฉัน" ซึ่งตลอดช่วงเวลาการแสดงคอนเสิร์ต มีพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยที่ล้วนเดินทางมาพร้อมกับครอบครัว ต่างร่วมกันขับร้องเพลง ร่วมกันรำวง และเต้นด้วยความสนุกสนาน ประชาชนต่างมีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และร่วมขับร้องบทเพลงทุกเพลงไปกับนายกรัฐมนตรี และบรรดาศิลปินวงเดอะ พาเลซ
สำหรับบรรยากาศโดยภาพรวมของการจัดงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี" ปี 2569 ในวันนี้ พบว่า มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน โดยสถานที่จอดรถของอิมแพ็ค เต็มตั้งแต่ช่วงการเปิดงานเวลา 10.00 น. ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมากับคุณแม่ และสมาชิกในครอบครัวอย่างพร้อมหน้า และเดินจับจ่ายใช้สอยภายในงานโซนต่าง ๆ อย่างเนืองแน่น
ในส่วนของยอดจำหน่ายในงานฯ ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2569 รวม 4 วัน รวม 310,528,052 บาท โดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ OTOP 5 ประเภท, OTOP ชวนชิม, ศิลปิน OTOP, ภาคีเครือข่าย และ OTOP Premium สำหรับจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด 5 ลำดับแรก คือ สุรินทร์ จันทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ และสมุทรปราการ
กระทรวงมหาดไทยขอเชิญแฟนคลับ OTOP และพี่น้องประชาชน ร่วมงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี" ปี 2569 ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มาร่วมให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และร่วมเลือกซื้อ ชม ช็อป ชิม เช็คอิน ผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งต่อคุณค่าของแผ่นดิน ส่งต่อรายได้กลับสู่ชุมชนไทยทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนได้มีความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน