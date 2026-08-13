“สภาประชาสังคมชายแดนใต้” ขอบคุณ “ธรรมนัส” ดันร่าง พ.ร.บ.กิจการฮัจย์ แก้ กม.กว่า 40 ปี ป้องกันหลอกลวง–คุ้มครองสิทธิผู้แสวงบุญ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 นายนัจมุดดีน อูมา รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารและขับเคลื่อนภารกิจทางการเมืองพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคกล้าธรรม ให้การต้อนรับ นางสาวละม้าย มานะการ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ พร้อมคณะกรรมการ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บ้านพักตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ในการพบปะครั้งนี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้แสดงความยินดีที่จะร่วมมือกับพรรคกล้าธรรมในการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกล่าวขอบคุณ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัจย์ เพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
สภาประชาสังคมชายแดนใต้มองว่า การผลักดันกฎหมายดังกล่าวจะช่วยสร้างกลไกที่ชัดเจนในการกำกับดูแลกิจการฮัจย์ ป้องกันปัญหาผู้แสวงบุญถูกหลอกลวง และช่วยคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
นายนัจมุดดีน กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานการเมืองในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยพรรคกล้าธรรมพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ยังได้เสนอแนะแนวทางให้มีการเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาจัดตั้ง “คณะกรรมาธิการสันติภาพชายแดนใต้” ทำหน้าที่เป็นกลไกในการศึกษา รับฟังความคิดเห็น และผลักดันแนวทางสร้างสันติภาพและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบต่อไป