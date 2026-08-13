“ณัฐพล” ข้ามห้วยนั่งปลัดฯ พลังงาน “ภาสกร” เต็งปลัดฯ อุตสาหกรรม “ณัฏฐิยา”รอลุ้นสอดแทรก!?

ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า “ณัฐพล รังสิตพล” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบัน ที่นั่งในตำแหน่งนี้มา 4 ปีแล้ว และเหลืออายุราชการอีก 4 ปี จะย้ายข้ามกระทรวง ไปนั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงพลังงาน
เพราะ “ณัฐพล” เคยทำงานเข้าขากับ “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” สมัยที่เป็น รมว.อุตสาหกรรมมาก่อน ขณะเดียวกันก็มีข่าวซุบซิบว่า การทำงานในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมานี้ “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.อุตสาหกรรม ไม่ปลื้มกับ “ณัฐพล” สักเท่าไร จึงพร้อมที่จะให้ไปพ้นๆหน้า แต่ต้องรักษามารยาท พูดให้ดูดีว่า “เอกนัฏ” รมว.พลังงาน ทั่นขอมา
“ณัฐพล รังสิตพล” เป็นลูกชาย “สุขวิช รังสิตพล” อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายกระทรวง
จบปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ด้าน Engineering Management จาก Southern Methodist University, USA
ลูกหม้อกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นคนเอาจริงเอาจัง มีความรู้ความสามารถ ผลงานโดดเด่นด้านการวางยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม และการส่งเสริมเอสเอ็มอี
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า (EV)... ปัจจุบัน อายุ 56 ปี
อย่างไรก็ตาม เหตุที่ยังไม่มีการเสนอชื่อ “ณัฐพล” เข้าสู่ที่ประชุม ครม. เมื่อวันอังคาร (11 ส.ค.) ที่ผ่านมา ตามข่าวบอกว่าทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารยังไม่เรียบร้อย จึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ไม่ทัน
แต่วงในเมาท์กันว่า เป็นเพราะความไม่ลงตัว ในเรื่องของคนที่จะขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ ตามที่ “วราวุธ” เจ้ากระทรวง ออกปากมาแล้วว่า ...ปลัดฯ คนใหม่ เป็นคนในกระทรวง ไม่ใช่คนนอก
หากดูที่รองปลัดกระทรวงฯ ในขณะนี้ ก็มี ดวงดาว ขาวเจริญ , ภาสกร ชัยรัตน์ , วิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ และ สุนทร แก้วสว่าง
คนวงในเห็นว่า คู่ชิงดำ น่าจะเป็น “ดวงดาว ขาวเจริญ” กับ “ภาสกร ชัยรัตน์”
หากวัดกันที่สายงาน...แต่ละคนจะโดดเด่นต่างกัน
ที่ผ่านมา “ดวงดาว” ได้รับมอบหมายงานที่ใกล้กับ “งานแกนกลางของกระทรวง” มากที่สุด เช่น กำกับดูแลสำนักงานปลัดกระทรวงโดยตรง ทั้งงานด้าน HR ธรรมาภิบาล การบริหารสำนักงาน และงานเชิงนโยบายของกระทรวง
หากรัฐมนตรี ต้องการ “คนในที่รู้จักระบบ และขึ้นงานได้ทันที” ดวงดาว มีคุณสมบัติที่จะตอบโจทย์ได้
ขณะที่ “ภาสกร ชัยรัตน์” เป็นรองปลัด ที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กำกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ที่สำคัญช่วงที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายงานระดับนโยบาย เช่น งานเกี่ยวกับ EEC ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ถ้าต้องการปลัดกระทรวงฯ ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจ–อุตสาหกรรม–การลงทุน” มากกว่างานบริหารภายในกระทรงวง “ภาสกร” น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่า
แต่ถ้าวัดกันตาม “สายการเมือง” ใครจะมีโอกาสมากกว่ากันนั้น ว่ากันว่าฝ่ายการเมืองชี้ไปที่ “ภาสกร ” เพราะมีประวัติการทำงานกับ “เอกนัฏ” ในช่วงเป็น รมว.อุตสาหกรรม อย่างชัดเจน ทั้งเรื่องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร ตามนโยบายของ “เอกนัฏ” และ ยังได้รับมอบหมายจาก “วราวุธ” ให้ไปประชุม กพอ. เรื่อง EEC ซึ่ง เป็นงานเศรษฐกิจระดับประเทศ
โปรไฟล์ของ “ภาสกร” จึงมีครบทั้ง... เศรษฐกิจ-นโยบายอุตสาหกรรม-การลงทุน- EEC รวมทั้งการทำงานเข้าขากับฝ่ายการเมือง
แต่ที่เรื่องมันไม่จบแบบหมดจด เพราะ “ณัฐพล” คนเป็นปลัดกระทรวงฯ ที่กำลังจะลุกจากเก้าอี้ กลับเห็นต่างออกไป คือ ต้องการดัน “ณัฏฐิยา เนตยสุภา” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขึ้นสืบทอดตำแหน่งของตนเอง
มันก็เลยค้างคา ไม่ลงตัว จนส่งชื่อเข้าสู่ที่ประชุมครม.ไม่ได้
ต้องติดตามกันว่า ช่วงเวลาที่เหลือก่อนประชุมครม.นัดหน้าในวันที่ 18 ส.ค.69 ผู้ที่เกี่ยวข้องจะคุยกันรู้เรื่องหรือไม่ ว่าใครจะได้เป็น ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่
หรือต้องให้ “เนวิน” เป็นคนชี้อีก!