ร่างเสร็จแล้ว! "ศุภชัย" โพสต์ร่างกฎหมายควบคุมปืน แก้ไข พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ เดิม ด้วยหลักการ 24 ข้อ จำนวน 100 มาตรา

"ศุภชัย" โพสต์ร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ที่ทำเสร็จแล้ว โดยแก้ไขจากร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ เดิม พร้อมเสนอสภาพิจารณา
นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Suphachai Jaismut ว่า พรรคภูมิใจไทยเตรียม ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการแก้ไข เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีร้อยกว่ามาตรา
สำหรับ ร่างกฎหมายฉบับนี้ กำหนดหลักการ ไว้ 24 ข้อ ในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 จำนวนประมาณ 100 มาตรา
ร่างกฎหมายได้ระบุเหตุผลว่า โดยที่พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญ บทบัญญัติหลายมาตรามีความไม่เหมาะสมกับกาลสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่มีความไม่สอดดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อันก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรรมอันดีของประชาชนในหลายประการ สมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ประกอบร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "อาวุธปืน" "เครื่องกระสุนปืน" "ดอกไม้เพลิง" "สิ่งเทียมอาวุธปืน" และ "มี" (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖))
(๒) กำหนดบทนิยามคำว่า "ทำ" และ "อธิบดี" (เพิ่มมาตรา ๔ (๑๐) และ (๑๑))
(๓) กำหนดให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคสี่ และเพิ่มมาตรา ๖ วรรคห้า)
(๔) กำหนดจำนวนเครื่องกระสุนปืนที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสามารถครอบครองได้ (เพิ่มมาตรา ๘ วรรคสอง)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การควบคุมการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน และใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙)
(๖) กำหนดให้นายทะเบียนท้องที่หรือผู้ที่นายทะเบียนท้องที่มอบหมายเป็นผู้ทำเครื่องหมายประจำอาวุธปืนและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืน (อัตลักษณ์) และกำหนดห้ามทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายประจำอาวุธปืนและเลขหมายประจำอาวุธปืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐ และเพิ่มมาตรา ๑๐/๑)
(๗) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และอำนาจของนายทะเบียนท้องที่ในการสอบสวนคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต การมอบหมายให้บุคคลภายนอกดำเนินการทดสอบแทน การเรียกเก็บค่าบริการ และการจัดสรรเงินค่าบริการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓)
(๘) แก้ไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการต่ออายุใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓)
(๙) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นำเข้า ซื้อ มี หรือจำหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการต่ออายุใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔)
(๑๐) กำหนดจำกัดการสั่ง นำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าให้ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วจึงให้นายทะเบียนท้องที่ออกให้ได้ (เพิ่มมาตรา ๒๕ วรรคสอง)
(๑๑) กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีผู้ขออนุญาตประกอบการค้าเป็นนิติบุคคล (เพิ่มมาตรา ๒๖ วรรคสอง)
(๑๒) กำหนดหลักเกณฑ์การรับจดแจ้งและทำเครื่องหมายอาวุธปืนที่ทำขึ้นในราชอาณาจักรเพิ่มเติม (เพิ่มมาตรา ๓๒ วรรคสอง)
(๑๓) กำหนดหลักเกณฑ์การทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า หรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดพิเศษที่อธิบดีประกาศกำหนด (เพิ่มมาตรา ๕๒/๑)
(๑๔) กำหนดหลักเกณฑ์การพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนติดตัว มาตรการควบคุมภายหลังได้รับอนุญาต และอายุของใบอนุญาตเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืน ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการต่ออายุใบอนุญาต (เพิ่มมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๔)
(๑๕) กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนนำส่งคลัง (เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสอง)
(๑๖) แก้ไขเพิ่มเติมข้อห้ามการส่งมอบ จำหน่าย จำนำ หรือโอนด้วยประการอื่น ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙)
(๑๗) กำหนดอำนาจของนายทะเบียนท้องที่ในการสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง พร้อมกับใบอนุญาตส่งมอบให้นายทะเบียนท้องที่เก็บรักษาไว้ เพื่อทำการตรวจสอบกรณีมีเหตุตามที่กำหนด (เพิ่มมาตรา ๖๖/๑)
(๑๘) กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้งและการควบคุมตรวจสอบสนามกีฬายิงปืน และการอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้า มี และใช้ ซึ่งกระสุนปืนของสนามกีฬายิงปืน (เพิ่มมาตรา ๗๑/๑)
(๑๙) แก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดขึ้นใหม่ซึ่งบทกำหนดโทษอาญาให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น (เพิ่มมาตรา ๗๒/๑ มาตรา ๗๒/๒ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๒ ทวิ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๓ ทวิ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕)
(๒๐) แก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดขึ้นใหม่ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
(๒๑) กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ นำอาวุธปืนมาเพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืน ตลอดจนมาตรการบังคับกรณีไม่ปฏิบัติตาม
(๒๒) กำหนดบทเฉพาะกาลคุ้มครองผู้ครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และกำหนดหน้าที่ให้นำมาจดทะเบียน
(๒๓) กำหนดบทเฉพาะกาลคุ้มครองผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และกำหนดหน้าที่ในการเข้ารับการสอบสวนคุณสมบัติ ตลอดจนมาตรการบังคับกรณีไม่ปฏิบัติตาม
(๒๔) กำหนดบทเฉพาะกาลให้สนามกีฬายิงปืนที่มีการดำเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด