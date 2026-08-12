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"อนุทิน" เยียมกองบิน 1 วันที่ 14 ส.ค.นี้ ล้มแผนขึ้นบิน F-16 เหตุเวลาเตรียมตัวน้อย-ไม่ผ่านขั้นตอนเวชศาสตร์การบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อนุทิน” เตรียมลงพื้นที่กองบิน 1 วันที่ 14 ส.ค. เพื่อติดตามความพร้อมและให้กำลังใจนักบิน-กำลังพลกองทัพอากาศ แต่ยกเลิกภารกิจขึ้นบิน F-16 หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ขณะที่กองทัพอากาศชี้แจงนายกรัฐมนตรีมีเวลาเตรียมตัวจำกัด และยังต้องผ่านกระบวนการด้านเวชศาสตร์การบินก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบิน 1 เพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงเยี่ยมให้กำลังใจนักบินและกำลังพลของกองบิน 1 และกองทัพอากาศ

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีจะไม่เข้าร่วมภารกิจขึ้นบินด้วยเครื่องบินขับไล่ F-16 ตามกำหนดการเดิม หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และดราม่าในสังคมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ กองทัพอากาศได้ออกมาชี้แจงว่า การขึ้นบินด้วยเครื่องบินขับไล่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมหลายด้าน โดยเฉพาะการตรวจประเมินตามหลักเวชศาสตร์การบิน ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีระยะเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้ครบถ้วน จึงมีการยกเลิกภารกิจการขึ้นบินออกไปก่อน

ทั้งนี้ กำหนดการตรวจเยี่ยมกองบิน 1 และการพบปะให้กำลังใจนักบิน รวมถึงกำลังพลของกองทัพอากาศ ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม