รัฐบาลเผยผลสำเร็จ 2 เดือนแก้ปมใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว 275 แห่ง เหลือ 117 แห่ง เดินหน้าให้จบภายใน ก.ย.นี้

รัฐบาลเผยผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพียง 2 เดือน แก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ต แล้ว 275 แห่ง เหลือเพียง 117 แห่ง เดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต การปราบปรามธุรกิจนอมินี และการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า จากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2561 จำนวน 392 แห่ง ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้ว จำนวน 275 แห่ง เหลืออีกเพียง จำนวน 117 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจน อย่างเป็นรูปธรรม จากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้น ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง 2 เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 75%
“สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ นั้น ขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำไปเสนอปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นธรรม โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 และต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ ปราศจากการเรียกรับ รัฐบาลยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว และยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติม ทุกคดีไม่มีการละเว้น หากพบการกระทำความผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาด” นางสาวพลอยทะเล กล่าว