“วรศิษฎ์” ปัดยื้อส่งข้อมูลโกงสอบท้องถิ่น ยัน จนท.เร่งตรวจสอบเกือบ 3 แสนคนตามกระบวนการ

“วรศิษฎ์” ปัดข้อกล่าวหายื้อส่งข้อมูลสอบทุจริตท้องถิ่น ยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลเกือบ 3 แสนคนตามกระบวนการ ปัดปกป้องใคร ชี้ทุกข้อมูลเปิดให้ตรวจสอบได้ และเตรียมส่ง ป.ป.ช.เร็วที่สุด
สนามหลวง วันนี้ ( 12 ส.ค.) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยยื้อเวลาในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบกรณีการสอบท้องถิ่น โดยยืนยันว่า กระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนัก โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมระบุว่า ปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คน และขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบต่อไป
ส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้า
นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า เนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ และจะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุด
ส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้อง นายวรศิษฎ์ ยืนยันว่า ไม่มีการปกป้องใคร เพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้ พร้อมย้ำว่า การดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5,929 คน เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้เข้มงวดกรณีการจ้างเหมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าทำงาน เนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด โดยได้ส่งเรื่องแจ้งไปยังทุกพื้นที่แล้ว
นายวรศิษฎ์ ยังยืนยันว่า การตั้งคำถามต่อกระบวนการตรวจสอบไม่ได้ทำให้การทำงานขาดความน่าเชื่อถือ เพราะทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามและตรวจสอบได้ แต่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า การดำเนินงานเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา และไม่มีอะไรแอบแฝง