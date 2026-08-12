"รุทธพล" กำชับ จนท.ดีเอสไอบางส่วนพกปืนได้ต้องขออนุญาตจากอธิบดีก่อน ตนเป็นตำรวจเก่ามีปืนแต่เก็บไว้ที่บ้าน

รมว.ยุติธรรมกำชับ จนท.ดีเอสไอที่บางส่วนพกปืนได้ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อน ส่วนตัวมีปืนที่บ้าน มีใบ ป.4 ถูกต้อง แต่ไม่เคยพก - มองนโยบายนายกฯเป็นเรื่องดี หลังสั่ง จนท.ห้ามพกปืน
เมื่อเวลา 06.35 น. วันที่ 12 สิงหาคม 69 พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืน ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ มีการกำชับเจ้าหน้าที่หรือไม่ พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่า ตามระเบียบภายใน มีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้ โดยต้องมีใบพกพาและอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วย เป็นระบบสองชั้น
เมื่อถามว่า พอมีนโยบายแบบนี้ จะกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอ เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีอาวุธปืน ทั้งในส่วนของปีนราชการในการเบิกจ่าย และเรื่องปืนส่วนตัว ที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
เมื่อถามว่า ตัวรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่า มีปืนหรือไม่และจะจัดการอย่างไร พลตำรวจโท รุทธพล กล่าวว่า ก็มีเอาไว้ที่บ้าน ไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมาย มีใบ ป.4 เอาไว้ที่บ้าน ตั้งแต่รับราชการมาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ ก็ไม่ได้พกปืน ยิ่งมาตอนนี้ ก็ยิ่งไม่ต้องพกปืน
เมื่อถามว่า เมื่อวานนี้ในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย นายกรัฐมนตรี ได้กำชับเรื่องนี้ในที่ประชุมด้วยนั้น พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่า ท่านได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย ว่า แม้แต่ผู้ติดตามท่านก็จะสุ่มตรวจ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะสุ่มตรวจผู้ติดตาม อาจจะเป็นผู้ติดตามจริง หรือติดตามไม่จริง เจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ตนเชื่อว่า น่าจะมีปฏิบัติการจริง ในช่วงวันเปิดสภา