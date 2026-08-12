"รุทธพล" ยันคุมขัง "ฉลอง เรี่ยวแรง" เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีอะไรพิเศษแม้เป็นนักการเมือง

รมว.ยุติธรรม ยันคุมขัง "ฉลอง เรี่ยวแรง" ไม่มีอะไรพิเศษ แม้เป็นนักการเมือง เป็นไปตามระเบียบเรือนจำ
เมื่อเวลา 06.35 น. 12 สิงหาคม 2569 พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการคุมขังนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.จังหวัดนนทบุรี ที่ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ว่า การฝากขังก็ไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีตามปกติ เป็นขั้นตอนระเบียบการควบคุมของเรือนจำ ไม่มีอะไรพิเศษ
เมื่อถามว่าต้องดูแลเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะเป็นนักการเมือง พลตำรวจโทรุทธพล กล่าวว่า ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะผู้คุมก็มีระบบการดูแลของเขาอยู่แล้ว โดยภายในเรือนจำก็ไม่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะ ระบบภายใน เขาก็ต้องดูแลผู้ต้องขังอยู่แล้ว เป็นระบบที่เขาทำมานานแล้ว