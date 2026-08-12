“หมอสรณ” ลั่นเป็นหมอตลอดชีวิต ยันทำหน้าที่ประธาน กสทช. ต่อ มั่นใจไม่ได้ทำผิด

“หมอสรณ” ลั่น เป็นหมอตลอดชีวิต ยันทำหน้าที่ต่อ แย้มมีทางเลือกในใจแล้ว ย้อนถาม รักษาคนไข้กระทบกสทช.อย่างไร มั่นใจ ไม่ได้ทำผิด
เมื่อเวลา 06.45 วันที่ 12 ที่ท้องสนามหลวง นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานในกสทช.ว่า เอาวันนี้ก่อน วันนี้ยังปฎิบัติหน้าที่อยู่ในฐานะประธานกสทช.ด้วยความจงรักภักดี และทราบจากข่าวแล้วว่านายกรัฐมนตรี ได้นำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พ้นจากตำแหน่ง
ผู้สื่อข่าวถามว่าในการประชุมบอร์ดกสทช. ในครั้งต่อไป จะดำเนินการอย่างไร นพ.สรณ กล่าวว่า เดี๋ยวค่อยดูต่อไป เอาวันนี้ก่อน ยังปฎิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกสทช. ในวันแม่แห่งชาติด้วยความจงรักภักดี พรุ่งนี้ค่อยคิด เมื่อถามว่าการประชุมก่อนหน้านี้มีการวอล์คเอาท์ขึ้นหลายครั้ง กสทช. จะเดินหน้าต่ออย่างไร นพ.สรณ กล่าวว่า ให้รอในวันที่ 13 ส.ค.นี้ เมื่อถามย้ำว่าได้ตัดสินใจในทางเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปไว้แล้วใช่หรือไม่ นพ.สรณ กล่าวว่า คงมีออบชั่นให้เลือกหลายทาง และคนเราต้องมีทางเลือก ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ไม่มีความกังวลใดๆแล้วใช่หรือไม่ นพ.สรณ กล่าวว่า “ ผมเป็นหมอก่อนที่จะโปรดเกล้าฯ ทำหน้าที่อย่างสุจริตชน ไม่ได้ ขโมยใคร ไม่ได้ทำร้ายใคร แต่รักษาคนไข้ด้วยความมั่นใจ ”
เมื่อถามว่าผู้รู้กฎหมายระบุว่าไม่ได้มีข้อยกเว้นเรื่องอาชีพ ต้อง รวมทั้งหมดที่ขาดคุณสมบัติ นพ.สรณ กล่าวว่า ตนประกอบวิชาชีพที่ขัดหรือแย้งก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง แต่ยังคิดไม่ออกว่าการรักษาคนไข้ของตนไปกระทบกับกสทช.
เมื่อถามย้ำว่าจะไม่ถอยหลัง จะเดินหน้าหรืออยู่ นพ.สรณ กล่าวว่า เป็นหมอตลอดชีวิตและไม่ได้ทำอะไรผิด