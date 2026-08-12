‘ศุภชัย’ ย้อน ‘สาทิตย์’ ถ้าโจรเอาปืนจ่อหัว สส.แล้วบอกให้กราบ ก็จงกราบเถิด

‘ศุภชัย’ กาง2เคสสมมุติทางกฎหมายสอนเชิง ‘สาทิตย์’ ปม ’ยิงโจรในบ้าน‘ ย้อนเกล็ดแสบถ้าโจรเอาปืนจ่อหัวแล้วบอกให้กราบ ก็จงกราบเถิด
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.69 นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้โพสต์ ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “ยิงโจรในบ้านผิดกฎหมายแน่นอน! แต่ต้องรับโทษหรือไม่ อยู่ที่ป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุหรือเกินสมควรแก่เหตุ”
นอกจากนี้นายศุภชัย ยังได้แชร์ ข้อความของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ ระบุว่า “นายกฯบอกโจรขึ้นบ้าน ยิงไม่ได้…!! ให้ทำไงครับ? กราบโจร?”
โดย ระบุว่า สมมุติเหตุการณ์
1.ถ้าโจรขึ้นบ้านไม่มีอาวุธ ไม่มีปืน แค่เห็นว่าเป็นบ้านคนมีตังค์ จะมาขโมยทรัพย์สิน แล้ว สส.ยิงโจรตาย กฎหมายเห็นว่าเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ มีความผิดเป็นการฆ่าคนตาย
2.ถ้าโจรขึ้นบ้านมีอาวุธปืน และเชื่อได้ว่าขณะกำลังงัดตู้เซฟบ้าน สส เพื่อจะเอาเงินที่เก็บไว้ และ สส ตื่นมาฉี่ และโจรเห็น สส.จึงเอาปืนเล็งมาที่ สส.เพื่อจะยิง กรณีนี้ สส.ก็ย่อมจะยิงโจรได้ ไม่มีความผิด เป็นหลักสำคัญในกฎหมายอาญาไทย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ซึ่งบัญญัติว่า
“ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด”
ทั้ง 1 และ 2 ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า“ไม่ต้องถูกดำเนินคดี” ผิดหรือไม่ผิด อยู่ที่ว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ ซึ่งต้องไปพิสูจน์ในศาล
ปล.กรณีถ้าโจรนั้นเอาปืนจ่อหัว สส.แล้วบอกให้กราบ ก็จงกราบเถิด