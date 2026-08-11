”อนุทิน“ เตือนกลางที่ประชุม ภท.ห้ามพกปืน ชี้ กม.อาจรอดแต่ผิดมาตรฐานจริยธรรมหมดอนาคตการเมือง

นายกฯ เตือนกลางที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย ห้ามรมต. สส. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พกปืนออกนอกบ้าน ชี้ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมหมดอนาคตทางการเมือง แม้ทางกม.อาจรอด
วันนี้ (11ส.ค.69) ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานการประชุม สส.พรรคภูมิใจไทย โดยเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปี 2569 รวมถึงติดตามสถานการณ์การทำงานต่าง ๆ สส.ในแต่ละพื้นที่ และดำเนินงานของรัฐมนตรีของพรรค
มีรายงานว่าในประชุม สส.พรรคภูมิใจไทยช่วงหนึ่ง นายอนุทิน ได้ออกปากเตือน สส.ในพรรคถึงการพกพาอาวุธปืน โดยกำชับห้ามพกพาปืนทุกกรณี ในทางกฎหมายอาจสามารถต่อสู้ได้ เสียค่าปรับ หรือ จำคุก หรือ ต่อสู้คดีได้ แต่อย่าลืมว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมทางการเมือง ควบคุมอยู่ด้วย ซึ่งหากผิดก็จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งใด ๆ ทางการเมืองได้ และหมดอนาคตทางการเมือง