“โสภณ” วางพวงมาลาไว้อาลัย “ไซสมพอน พมวิหาน” ปธ.สภาลาว เยี่ยมคารวะ “ทองลุน สีสุลิด” ปธ.ประเทศ

ปธ.สภาฯ วางพวงมาลาและไว้อาลัยต่อการอสัญกรรม “ไซสมพอน พมวิหาน” ประธานสภาแห่งชาติลาว เยี่ยมคารวะ “ทองลุน สีสุลิด” ประธานประเทศ ตอกย้ำมิตรภาพระหว่างสองประเทศ
วันที่ (11 สิงหาคม 2569) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะเดินทางเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและไว้อาลัยต่อการอสัญกรรมของ นายไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ หอประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อแสดงความอาลัยและร่วมรำลึกถึงคุณูปการของนายไซสมพอน พมวิหาน
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ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายโสภณได้เดินทางไปยังทำเนียบประธานประเทศ นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้เป็นอีกโอกาสสำคัญในการแสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและ สปป.ลาว
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ท่านทองลุน สีสุลิด กล่าวยินดีในการมาครั้งนี้ของประธานรัฐสภาไทยว่า เป็นเพื่อนบ้านที่ร่วมยามสุข ยามทุกข์ เหมือน ญาติสนิท ที่ทั้งสองประเทศไว้เนื้อเชื่อใจกัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการไปมาหาสู่กันระหว่างชายแดนอย่างเป็นมิตรและจะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สแกมเมอร์ ความมั่นคง ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยงในภูมิภาค ให้สำเร็จ ให้สำเร็จในยุคนี้
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นายโสภณ กล่าวว่า การได้เข้าพบท่านทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่ใช่เพียงพิธีการ แต่สื่อให้เห็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ไทย–ลาวทั้ง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ตลอดจนการให้เกียรติและแสดงไมตรีต่อกันในโอกาสสำคัญของทั้งสองประเทศ