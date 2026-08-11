“สีหศักดิ์” ถกผู้แทนพิเศษรบ.แก้ไฟใต้ให้เป็นเอกภาพ เน้น 4 ประเด็นนำร่อง 14 อำเภอชายแดน 6 เดือนประเมิน

รมว.บัวแก้ว นั่งหัวโต๊ะผู้แทนพิเศษรัฐบาล ถกภารกิจแก้ปัญหา จว.ชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพ เน้น 4 ประเด็นหลักนำร่องใน 14 อำเภอชายแดนไทย-มาเลเซีย ก่อนประเมินผล 6 เดือน
วันนี้ (11ส.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการ สมช. นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ต่อมาเวลา 16.15 น. นายสีหศักดิ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่า หน้าที่หลักของคณะกรรมการฯ คือ ส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่ โดยจะมีเสาด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศอ.บต. และกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ในที่ประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงภารกิจหลักเพื่อเราจะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นเอกภาพ ได้แก่ 1.เรื่องการศึกษา 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนในพื้นที่ 3.การส่งเสริมความมั่นคงชายแดนซึ่งจะทำงานร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย และ4.การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเราจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่า รัฐบาลกำลังทำอะไร อย่างไรบ้าง และการทำงานอย่างเป็นเอกภาพจะต้องอาศัยกลไกที่เรามีอยู่ จะเริ่มต้นในอำเภอนำร่อง 14 อำเภอติดชายแดนไทย – มาเลเซีย ที่จะต้องเน้นเอกภาพในการทำงานของทุกภาคส่วน ทั้งหมดจะมีการประเมินการทำงานเป็นระยะ โดยจะประเมินตามการทำงานในช่วง 6 เดือนแรกว่า สิ่งที่ทำไปได้ผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ ทั้งหมดนี้จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจะยังไม่เริ่มต้นหลังจากมีการชะลอออกไป เนื่องจากยังต้องรอทางฝ่ายมาเลเซียตั้งผู้อำนวยความสะดวกและส่งชื่อกลับมายังไทยก่อน