ป.ป.ช.ฟันอาญา "ชาญ พวงเพ็ชร์" อดีตนายก อบจ.ปทุมฯ และพวก ซื้อเครื่องออกกำลังกายเสียหาย 44.5 ล้าน

มติ ป.ป.ช.ชี้ฟันอาญา "ชาญ พวงเพ็ชร์" อดีต นายกอบจ.ปทุม พร้อมพวก ปมซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเสียหาย 44.5 ล้าน
วันนี้ (11ส.ค.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)มีมติชี้มูลความผิดนายชาญ พวงเพ็ชร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกับพวก กรณีตั้งงบประมาณและกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 สูงกว่าราคาในท้องตลาด เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับความเสียหาย 44,574,012 บาท ซึ่งข้อเท็จจริงการไต่สวนพบว่าปี 2555 นายชาญขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆตามแบบที่กำหนด โดยให้เสนอโครงการภายในวงเงินคนละ 5,000,000 บาท ปรากฏว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 7 ราย ได้เสนอโครงการ 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 10,500,000 บาท ต่อมานายชาญ ได้สั่งการให้นำโครงการไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2555-2557 และกำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาของราคาในการจัดทำงบประมาณตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และปรากฏว่านายสถาพร วงศ์พานิช ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะเจ้าของงบประมาณ ได้มอบหมายให้นายประเทือง กันธสมาส วิศวกรโยธา สังกัดกองช่าง เป็นผู้ประเมินราคา โดยไม่มีการสืบราคาพัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ แต่เป็นราคาที่ได้นำราคาของเครื่องออกกำลังกายที่เคยจัดซื้อเมื่อปีงบประมาณ 2553-2554 ในราคาชุดละ 500,000 บาท มาประกอบการประมาณราคาทั้งที่มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่เหมือนกัน ซึ่งไม่สามารถนำราคาที่เคยจัดซื้อมาเปรียบเทียบเพื่อประมาณราคาได้ นอกจากนี้ในขั้นตอนการจัดซื้อก็ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางเพื่อทำการสืบราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และหนังสือที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในรายงานการขอซื้อขอจ้าง ซึ่งนายชาญ อาศัยราคาดังกล่าวอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 3 สัญญา เป็นเงิน 28,038,000 บาท
ขณะปีงบประมาณ 2556 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวน 13 ราย ได้เสนอโครงการจำนวน 13 โครงการรวมเป็นเงิน 34,500,000 บาท ซึ่งนายชาญ ได้สั่งการให้นำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี 2555-2557 และกำหนดไว้ในข้อบัญญัติ โดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาของราคาในการจัดทำงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และพบว่านายสถาพร ในฐานะเจ้าของงบประมาณได้มอบหมายให้นายประเทือง ซึ่งเป็น วิศวกร สังกัดกองช่างเป็นผู้ประเมินราคา โดยไม่มีการสืบราคาพัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย แต่เป็นราคาที่นายประเทือง ได้นำเครื่องออกกำลังกายที่เคยจัดซื้อในปี 2554 -2555 ในราคาชุดละประมาณ 500,000 บาทมาใช้ในการประเมินทั้งที่รายละเอียดคุณลักษณะไม่เหมือนกัน อีกทั้งในขั้นตอนการจัดซื้อไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำการสืบราคาและหนังสือที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยนายชาญ ได้ทำการอนุมัติการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 9 สัญญาเป็นเงิน 46,080,500 บาท โดยรวม 2 ปีงบประมาณ 12 สัญญา จัดซื้อ 151 ชุด รวมเป็นเงิน 74,118,500 บาท และในเดือนมีนาคม 2557 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีการตรวจสอบและสืบราคาเครื่องออกกำลังกายจากผู้จำหน่ายภายในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 3 ราย ที่มีการระบุประเภทและคุณลักษณะ เช่นความกว้าง ความยาว ความหนาของเหล็กและคุณภาพสีที่ใกล้เคียงกับที่ อบจ. ปทุมธานีจัดซื้อ ในปีงบประมาณ 2555-2556 รวม 12 สัญญา 151 ชุดพบว่าเครื่องออกกำลังกายมีค่าเฉลี่ยราคาประมาณ 195,658.86 บาท แต่ อบจ.ปทุมธานีจัดซื้อในราคาชุดละ 500,000 บาท สูงกว่าราคาตลาดหรือราคาท้องถิ่นถึงชุดละ 304,341.14 บาท เป็นเหตุให้อบจได้รับความเสียหาย 44,574,012 บาท
ป.ป.ช. จึงเห็นว่าการกระทำของนายชาญ มีมูลความผิดทางอาญา และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 77 ส่วนนายสถาพร และนายประเทือง มีมนต์ความผิดทางอาญาฐานสนับสนุนนายชาญ และยังมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยให้ส่งรายงานการไต่สวนและคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญา และส่งรายงานไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือดำเนินการทางวินัยต่อไป