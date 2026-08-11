ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตนายก อบจ.สกลนคร ทุจริตจัดซื้อผ้านวม เสียหาย 3 ล้าน คดีตั้งแต่ปี 2553

ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตนายก อบจ.สกลนคร ทุจริตจัดซื้อผ้านวม 11 ล้าน เสียหาย 3 ล้าน คดีตั้งแต่ปี 2553 ทำขาดอายุความในเรื่องมาตรา 157
วันนี้ (11ส.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายชัยมงคล ไชยรบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กับพวก กรณีทุจริตในโครงการจัดซื้อผ้าห่มนวมกันหนาว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วงเงินงบประมาณ 11,000,000 บาท
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการจัดซื้อผ้าห่มจำนวน 50,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวใน 18 อำเภอของ จ.สกลนคร ป.ป.ช. พบการสืบราคาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5 กลุ่ม โดย 4 กลุ่มเสนอราคาสูงถึง 235-238 บาทต่อผืน ขณะที่อีกกลุ่มเสนอเพียง 160 บาท
โดยกลุ่มที่เสนอราคาถูกไม่ได้รับเชิญให้เสนอราคาในการจัดซื้อ ต่อมามีการเชิญวิสาหกิจชุมชน 9 กลุ่มเสนอราคา และทั้ง 9 กลุ่มเสนอราคาผืนละ 220 บาทเท่ากัน ทั้งที่ราคาทั่วไปตามคุณลักษณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดอยู่ที่ผืนละ 120-160 บาท
นายชัยมงคลอนุมัติจัดซื้อผ้าห่ม 50,000 ผืน ในในนามวิสาหกิจชุมชนทั้ง 9 กลุ่มราคาผืนละ 220 บาท รวม 11 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่กรมบรรเทาสาธารณภัยกำหนดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออบจ.สกลนครเป็นเงินทั้งสิ้น 3 ล้านบาท
ป.ป.ช. ชี้มูลนายชัยมงคล นายสันติ ไชยยศ นายพัฒนา พิมพะสาลี นายสมัย โพธิทองดี นางทองหล่อ ปารีพันธ์ และนางพัฒนาวดี จันทร์นวล หรือวิริยปิยะ ทั้ง 6 รายมีมูลความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 โดยบางรายมีความผิดทางวินัยร้ายแรงด้วย
ส่วน น.ส.สาธินี ดาวศิริโรจน์ นายสังขพงศ์ นพแก้ว และนางปาริชาติ หรือวริทยา อุประชัยวุฒิ มีมูลความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขณะที่คณะกรรมการจัดซื้อผ้าห่มฯ ป.ป.ช. เห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ จึงให้ข้อกล่าวหาตกไป
สำหรับความผิดตามมาตรา 157 บางส่วนขาดอายุความแล้ว จึงยุติการดำเนินคดีในส่วนดังกล่าว ป.ป.ช. ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา และส่งหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป