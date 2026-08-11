ป.ป.ช.รับไต่สวนเป็นคดีพิเศษทุจริตสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี 64 พบพวกเดียวกันโกงสอบท้องถิ่น 68

ป.ป.ช.รับไต่สวนเป็นคดีพิเศษกรณีทุจริตสอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี 2564 พบเป็นพวกเดียวกันโกงสอบท้องถิ่นปี 2568 มองส่งผลกระทบวงกว้าง
วันนี้ (11ส.ค.) เพจสำนักงาน ป.ป.ช. โพสต์ข้อความระบุว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับกรณีทุจริตสอบผู้บริหารท้องถิ่นปี 64 ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติม หลังพบพฤติกรรมแก้คะแนนจากสอบตกให้เป็นสอบผ่าน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นในปี 68 และคาดว่าเป็นกลุ่มผู้กระทำผิดกลุ่มเดียวกัน
โดยมีการแนบเนื้อข่าวดังกล่าวในช่องแสดงความคิดเห็นระบุว่า ป.ป.ช. มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษ กรณีกล่าวหาคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปี 2564 กับพวกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากการขยายผลกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี 2568 พบกรณี “สอบสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2564” มีการแก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบ จากผู้ที่สอบไม่ผ่านให้เป็นผู้สอบผ่าน หรือมีการปรับคะแนนให้สูงขึ้น ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเดิมทั้
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหาและผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เป็นกรณีที่สังคมและประชาชนให้ความสนใจ และอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติรับเรื่องไต่สวนเป็นคดีพิเศษต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เฟซบุ๊ก ป.ป.ช. โพสต์ข่าวดังกล่าวได้เพียง 1 ชั่วโมง ได้มีการลบข่าวดังกล่าวทิ้งไป