เลือกบอร์ด สปส. 27 ก.ย.! ศาล ปค.เพิกถอนประกาศชะลอ ชี้ไม่เข้าข่ายจำเป็น-ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ปิดเกมเลื่อนเลือกตั้ง! ศาลปค.เพิกถอนประกาศชะลอเลือกบอร์ด สปส.ชี้ไม่เข้าข่ายจำเป็น -ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เดินหน้าหย่อนบัตร 27 ก.ย.
วันนี้ (11ส.ค.) ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม ตามที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้ายื่นคำร้อง และให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมคือวันที่ 27 ก.ย.69 เนื่องจากเห็นว่าการออกประกาศดังกล่าวทำให้กระบวนการเลือกตั้งต้องหยุดชะงัก และไม่เข้าข่ายเหตุจำเป็นตามระเบียบกระทรวงแรงงาน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตน และหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้า พร้อมพวก ในฐานะผู้ฟ้องคดีฯกล่าวภายหลังเข้ารับฟังคำพิพากษาว่า คำพิพากษาดังกล่าวมีผลให้กระบวนการจัดการเลือกตั้งทั้งหมดต้องกลับมาเดินตามปฏิทินเดิม โดยศาลยังคงคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศไว้ ทำให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ไม่สามารถออกประกาศในลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อชะลอการเลือกตั้งได้อีก
นอกจากนี้ สปส.ยังมีความพร้อมในเรื่องงบประมาณและบัตรเลือกตั้งกว่า 7 ล้านใบจึงไม่มีอุปสรรคที่จะกลับมาจัดเลือกตั้งตามปฏิทินเดิม และเห็นว่า การปล่อยบอร์ดรักษาการนานเกือบ 6 เดือน อาจกระทบการบริหารกองทุนระยะยาว ซึ่งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันจับตาเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด