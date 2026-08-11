ครม.ตั้ง "ปิยพงษ์-โชคชัย" ปลัดคมนาคม-พม. ต่ออายุ 1 ปี "ณัฐฏ์จารี" เลขาฯครม.และ "นฤตม์" เลขาฯBOI

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.แต่งตั้ง "ปิยพงษ์" ขึ้นเป็นปลัดคมนาคม "โชคชัย" นั่งปลัดพม. ต่ออายุ "ณัฐฏ์จารี" นั่งเก้าอี้เลขาฯครม.อีก 1 ปี ต่ออายุเลขาฯBOI "นฤตม์" อีก 1 ปี พร้อมตั้งกก.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
วันนี้ (11 สิงหาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 ดังนี้
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง ประเภทบริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างจากการเกษียณอายุราชการทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไปทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้ง นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไปทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
เรื่อง การขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2(สำนักนายกรัฐมนตรี)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) กำกับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนออนุมัติการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบการต่อเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 30 กันยายน 2569 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2569 ถึงวันที่30 กันยายน 2570
เรื่อง การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) กำกับการบริหารราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่30 กันยายน 2570 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จำนวน7คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้
1. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก (ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
2. นายอภิรัต ศิรินาวิน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
3. รองศาสตราจารย์จิรพล สังข์โพธิ์ (ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์)
4. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ (ด้านกฎหมาย)
5. นายประสงค์ พูนธเนศ (ด้านการเงิน)
6. นายภูวเดช สุระโคตร (ด้านสาธารณสุข)
7. ศาสตราจารย์กิติ์สุชาต พสุภา (ด้านปัญญาประดิษฐ์)ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวงคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง จำนวน 1 คน ได้แก่ พลโท สุเมธ พรหมตรุษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป