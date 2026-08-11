พช. เปิดแคมเปญ “FOOD PARADISE” ชวนช้อป OTOP ของดีทั่วไทย ดันตลาดออนไลน์สร้างรายได้สู่ชุมชน

พช. เดินหน้า “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” เปิดแคมเปญ “FOOD PARADISE – สวรรค์ของกิน อร่อยฟินทั่วไทย” ตลอดเดือน ส.ค. ผนึกแพลตฟอร์มดัง ขยายตลาด OTOP หนุนผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้ กระจายเงินสู่ชุมชนทั่วประเทศ
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปิดเผยว่า โครงการ “ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” ประจำปีงบประมาณ 2569 ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “6 CARNIVALS OTOP Amazing” จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์ต่อเนื่อง 6 แคมเปญ ระหว่างเดือนมิถุนายน–พฤศจิกายน 2569 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน กระตุ้นการใช้จ่าย และสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนทั่วประเทศ
หลังจาก 2 แคมเปญแรกในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เดือนสิงหาคม พช. จึงเดินหน้าต่อด้วยแคมเปญ “FOOD PARADISE – สวรรค์ของกิน อร่อยฟินทั่วไทย” ระหว่างวันที่ 1–31 สิงหาคม 2569 รวบรวมอาหาร ของกิน ของฝาก และสินค้าชุมชนคุณภาพจากทุกภูมิภาค รวมถึงสินค้าที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ประชาชนเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์และจัดส่งถึงบ้าน
ขณะเดียวกัน พช. ยังจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ปี 2569” ระหว่างวันที่ 8–16 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศโดยตรง
นายสยามกล่าวว่า ทุกการซื้อสินค้า OTOP ไม่เพียงทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพ แต่ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าทั้งผ่านช่องทางออนไลน์และภายในงานแสดงสินค้า
ด้านผู้แทน Shopee (ประเทศไทย) ระบุว่า ความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนสะท้อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขยายโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง โดยแคมเปญ FOOD PARADISE จะช่วยเพิ่มการมองเห็น ขยายฐานลูกค้า และเชื่อมผู้ผลิตท้องถิ่นกับผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านอีคอมเมิร์ซ
ขณะที่ผู้แทน Nex Gen Commerce กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 2 ของความร่วมมือกับ พช. โดยร่วมสนับสนุนทั้ง 6 แคมเปญ ภายใต้แนวคิด “แพลตฟอร์มไทย ส่งเสริมธุรกิจไทย” เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้ SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชน พร้อมเก็บค่าธรรมเนียม (GP) 1% และให้ความสำคัญกับแนวคิด Data Sovereignty หรืออธิปไตยทางข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ร้านค้านำข้อมูลลูกค้าไปต่อยอดธุรกิจ
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้า OTOP ในแคมเปญ FOOD PARADISE – สวรรค์ของกิน อร่อยฟินทั่วไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 1–31 สิงหาคม 2569 ผ่าน Shopee ที่ shopee.co.th/m/otop หรือค้นหาคำว่า OTOP ในแอปพลิเคชัน Shopee
และผ่าน Nex Gen Commerce ที่ nexgencommerce.one.th/g/otop