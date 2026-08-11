“เบญจพล” ถกบอร์ด กยท.นัดพิเศษ เร่งสรรหาผู้ว่าฯ คนใหม่ หลังเก้าอี้ว่าง 2 ปี ตั้ง “วีริศ” รักษาการ มีผล 17 ส.ค.

“เบญจพล” ถกบอร์ด กยท.นัดพิเศษ เร่งสรรหาผู้ว่าฯ คนใหม่ หลังเก้าอี้ว่างนาน 2 ปี หวั่นชาวสวนยางเสียประโยชน์ กำชับทุกขั้นตอนโปร่งใส พร้อมตั้ง “วีริศ” รักษาการผู้ว่าฯ แทน “โกศล” มีผล 17 ส.ค.นี้
วันนี้( 11 ส.ค.) ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นายเบญจพล นาคประเสริฐ ประธานกรรมการ กยท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กยท.กรณีพิเศษ โดยมีกรรมการทั้ง 7 คนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา พร้อมย้ำให้ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของชาวสวนยางและอุตสาหกรรมยางไทย
นายเบญจพลแสดงความกังวลว่า ตำแหน่งผู้ว่าการ กยท.ว่างลงตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2567 หรือกว่า 2 ปี อาจกระทบการตัดสินใจเชิงนโยบายสำคัญและมาตรการแก้ปัญหาราคายาง เนื่องจากผู้รักษาการมีอำนาจค่อนข้างจำกัด ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ ขณะที่ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า กระบวนการสรรหาผู้ว่าฯ คนใหม่อาจใช้เวลาประมาณ 4 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ
ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าฯ กยท.ชุดใหม่ โดยนายเบญจพลกำชับให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส ชัดเจนในทุกขั้นตอน และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารองค์กร เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสวนยาง
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้นายวีริศ อัมระปาล ทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าฯ กยท. แทนนายโกศล บุญคง รองผู้ว่าฯ กยท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. เนื่องจากนายวีริศมีประสบการณ์บริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมภารกิจเร่งกระบวนการสรรหาผู้ว่าฯ กยท.ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
นอกจากนี้บอร์ด กยท.ยังหารือโครงการสำคัญ อาทิ การขายทอดตลาด โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร โครงการคาร์บอนเครดิต รวมถึงการดำเนินงานน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำและอมิโนนม โดยนัดประชุมอีกครั้งช่วงปลายเดือน ส.ค. เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน