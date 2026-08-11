ครม.เพิ่มวงเงินขยายเวลาก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร (โครงการสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง
วันนี้ (11ส.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นสำนักงบประมาณและให้กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ (14 ตุลาคม 2568) อนุมัติรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 รายการอาคารรังสีรักษาของโรงพยาบาล ศรีสังวรสุโขทัยฯ งบประมาณทั้งสิ้น 60.5 ล้านบาท
ผูกพันงบประมาณ ปี 2569 – 2570 และได้ดำเนินการกำหนดราคากลางท้องถิ่นรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจังหวัดได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานสิ่งก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นเงิน 69.06 ล้านบาท
สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการอาคารรังสีรักษาของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยฯ ในวงเงิน 68.63 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 9.08 ล้านบาทส่วนที่เหลือ จำนวน 59.55 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2571 แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570 เป็นปีงบประมาณพ.ศ. 2569 - 2571 ตามนัยข้อ 7 (3) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ถูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเมื่อได้รับผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่ สงป. ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้ง สงป. ทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ สป.สธ. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย