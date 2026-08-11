ครม.เพิ่มวงเงินขยายเวลาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในรพ.รามัน ยะลา ขนาด 60 เตียง 1 หลัง

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตร โรงพยาบาลรามัน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 หลัง
วันนี้ (11ส.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นสำนักงบประมาณและให้กระทรวงสาธารณสุข รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ (15 ตุลาคม 2567) อนุมัติรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามันฯ งบประมาณทั้งสิ้น 46.46 ล้านบาท แบ่งเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 9.29 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 37.17 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ จากฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ เป็นฐานรากชนิดแผ่ ตามผลการทดสอบการเจาะสำรวจชั้นดิน ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคารเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงฐานรากดังกล่าว โดยได้สืบราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งกำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาท และต่อมาจังหวัดยะลาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 48.85 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน 2.39 ล้านบาท และต่ำกว่าราคากลาง จำนวน 1.15 ล้านบาท โดยวงเงินที่เกินกว่าเงินงบประมาณ จำนวน 2.39 ล้านบาท โรงพยาบาลรามันจะใช้เงินบำรุงสมทบ ต่อไป
สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้ว อนุมัติให้ สป.สธ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ และเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างรายการอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามันฯ ในวงเงิน 48.85 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 9.29 ล้านบาท ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว และเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาลรามัน) จำนวน 2.39 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 37.17 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570 แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ สป.สธ. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2569 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 ตามนัยข้อ 7 (3) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป