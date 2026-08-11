นายกฯ ลั่นพกปืนออกจากบ้านผิดหมด ยกเว้น จนท.รัฐปฏิบัติหน้าที่ สะดุ้งไม่รู้ "เมีย" มีปืน บอกผู้ติดตามถ้าพกตัวใครตัวมัน

"อนุทิน" สั่งเข้มห้ามพกปืนออกจากบ้านเด็ดขาด 100% เว้น จนท.รัฐขณะปฏิบัติหน้าที่ พบผิดกม.ทันที นักกีฬายิงปืนก็โดนต้องฝากไว้สนาม เล็งเปิดช่องนำปืนเถื่อนส่งคืน จ่อตรวจค้นทำเนียบฯ สะดุ้ง "เมีย" มีปืนบอกไม่รู้จริงๆ บอกคนใกล้ชิดผู้ติดตามพกปืน ถ้าไม่ใช่ ตร.ทำหน้าที่ "ตัวใครตัวมัน"
วันนี้ (11ส.ค.) เมื่อเวลา 12.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่านายกฯได้โทรศัพท์ตำหนิเรื่องที่นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี สูบบุหรี่และไม่มีการใส่กุญแจมือขณะอยู่ในห้องสอบสวนของสภ. รัตนาธิเบศร์ว่า ตนโทรศัพท์ไปจริง แต่ไม่ใช่แค่เรื่องสูบบุหรี่ในห้องขัง แต่บอกว่าทำไมผู้ต้องหาดูชิลจังเพราะเขาเพิ่งก่อคดีอุกฉกรรจ์มา ท่านผบ.ตร.รับสายแล้วบอกว่าเพิ่งวางหูไปกำชับตำหนิที่โรงพักมา และตนได้เร่งดำเนินการเรื่องอาวุธปืน วันนี้ก็ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกฯเร่งร่างพ.ร.บ.อาวุธปืนขึ้นมาใหม่ รวมถึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการไม่ให้ต่อใบอนุญาติ ทั้ง 3 ป. คือ ป. 3 ป.4 ที่เกี่ยวกับการครอบครอง การซื้อ ว่าไม่ให้ดำเนินการในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่น และป.12 คือใบอนุญาติพกปืนไม่มีแล้ว
เมื่อถามว่ากฎหมายที่จะออกใหม่จะเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ให้ถามนายปกรณ์ ก็ต้องควบคุมและมีบทลงโทษ โดยบทลงโทษต้องรุนแรงเด็ดขาดมากขึ้น
เมื่อถามว่า ต้องกำชับเกี่ยวกับการพกอาวุธปืนในสถานศึกษามากขึ้นหรือไม่เนื่องจากมีแชทหลุดนักเรียนที่เชียงใหม่ขู่ก่อเหตุ นายอนุทิน กล่าวว่า กำชับไปทุกที่ ช่วงนี้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตั้งด่านตรวจค้น เน้นไปที่อาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลัก เพราะฉะนั้นหากไปพกอย่างเมื่อคืนวันที่ 10 ส.ค.ก็พบพกปืนอยู่หลายราย คดีนี้ประกันไม่ได้ในชั้นสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะคัดค้านประกันตัว มันไม่คุ้มอย่างไรต้องไปนอนในห้องขัง เพราะฉะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน อย่าไปเชื่อใครที่พูดว่าต้องมีไว้ป้องกันตัว ส่วนใหญ่คนที่พกพาอาวุธปืนไป ปืนเหล่านี้จะทำร้ายตัวเอง เพราะเป็นของร้อน
เมื่อถามว่า เครื่องกระสุนก็หาซื้อง่าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กฎหมายใหม่จะต้องครอบคลุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เมื่อถามว่ามีการซื้อขายอาวุธปืนช่องทางออนไลน์จะควบคุมอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ในเมื่อใบอนุญาติมันไม่มีอย่าบอกว่าควบคุมยากหรือง่าย มันมีไม่ได้ ถ้ามีผิดกฎหมาย กฎหมายรุนแรง ก็คุกอย่างเดียว คงต้องไปหารือฝ่ายรัฐบาลก่อนออกกฎหมายนี้ ก็ต้องไปหารือกับทางอัยการ ศาล เพื่อขอให้ท่านร่วมมือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ขอให้พิจารณาอย่างรวดเร็วเด็ดขาดและคัดค้านประกันตัวในขั้นตอนที่เหมาะสม
เมื่อถามว่ากรณีนักการเมืองที่เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมีปืนหลายกระบอก จะจัดการอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าเป็นปืนที่มีใบอนุญาติจดทะเบียนอยู่แล้วก็เก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวพกพาไม่ได้
"แต่ถ้าเป็นปืนเถื่อนกำลังให้ไปศึกษาวิธีการออกกฎหมายให้เอามาคืนหลวงภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะปืนเถื่อนที่ผิดกฎหมายหรือปืนที่โอนไม่ได้ เช่นเป็นมรดกตกทอดแต่ผู้รับไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้ก็ให้เอามาคืน โดยจะมีบทเว้นโทษ ภายในระยะเวลาที่กำหนด“
เมื่อถามว่าจะใช้คำว่านิรโทษกรรมได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตนไม่ใช่นักกฎหมาย ไม่รู้จะใช้คำว่านิรโทษได้หรือเปล่า แต่เป็นบทยกเว้นว่าเมื่อนำมาคืนในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ถือว่าไม่มีโทษอะไร
เมื่อถามว่าแม้เป็นปืนถูกกฎหมายการห้ามพกพาออกจากบ้านเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกำหนดว่าพกพาได้หนึ่งกระบอกหรือสองกระบอก นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ไม่มี แม้เป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องห้ามพกพาออกจากบ้านได้ ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่ คุณไม่มีใบพก เอาออกจากบ้านก็ผิดกฎหมาย คุณทำผิดกฎหมายตั้งแต่คิดเอาปืนออกจากบ้านแล้ว ฉะนั้นจะบอกว่าห้ามร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มันไม่ใช่เพราะตอนนี้ห้าม 100% แล้วถ้าทำก็ผิดกฎหมายแล้วถ้าผิดกฎหมายก็ติดคุก
เมื่อถามกรณีนักกีฬายิงปืนพกปืนไปสนามซ้อมจะดำเนินการอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ปืนไม่มีผ่อนปรนและต้องตรวจสอบจำนวนกระสุนซ้อม จำนวนปืนที่ใช้ในสโมสรหรือสนามยิงปืนนั้น และสนามยิงปืนต้องเป็นผู้เก็บ พูดง่ายๆหากไปยิงปืนให้ฝากปืนไว้ที่สนามและต้องไปลงทะเบียน ไปซื้อกระสุนซ้อมก็ต้องระบุจำนวนให้ตรงกันถูกต้อง เมื่อซ้อมเสร็จก็ต้องเก็บไว้นำกลับบ้านไม่ได้ จะอ้างอะไรไม่ได้ทั้งนั้น ตอนนี้อ้างกันทั่วไปหมดว่าไปซ้อมมา แต่วันนี้ต้องไม่มี มีปืนไม่ได้ ประเทศอื่นทำหมดแล้วใครมีปืนกฎหมายรุนแรงถึงประหารชีวิตด้วยซ้ำ
เมื่อถามว่าคนที่ครอบครองปืนอย่างถูกต้องแต่ภายหลังมีพฤติกรรมข่มขู่จะเพิกถอนใบอนุญาติได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใบอนุญาติใบพกไม่มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคนที่ครอบครองแล้วมีพฤติกรรมน่าสงสัยคนในบ้านครอบครัวต้องสังเกต กฎหมายห้ามพกปืนออกจากบ้าน ต้องรู้กฎหมายจะบอกตัวเองไม่รู้แล้วพกออกมาโมโหแล้วทำร้ายคนอื่นไม่ใช่อย่างไรก็ผิด
เมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศให้ชัดเจนอีกครั้งหรือไม่ในเรื่องการห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านนายอนุทินกล่าวว่า แก้กฎหมายเลยครับ จริงๆกฎหมายตอนนี้ก็ชัดเจน ห้ามพกพาออกจากบ้าน ซึ่งมีประกาศไปแล้วที่พกออกไปผิดทั้งนั้น เดี๋ยววันไหนจะค้นทำเนียบฯ ดูเผื่อจะมีหรือเปล่า
เมื่อถามว่า มีคำสั่งให้ตรวจค้นอาวุธในทำเนียบแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า กำลังจะสั่ง พวกใกล้ชิด พวกติดตามพกปืนอยู่ ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ก็ตัวใครตัวมัน
เมื่อถามว่า เรื่องปืนจะเป็นไฟไหม้ฟางหรือไม่ เพราะตอนนี้ยังเป็นกระแส พอเวลาผ่านไปมาตรการอาจจะหละหลวมได้ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องไม่ให้หลวม เรามีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง พอเรื่องนี้มันเป็นกฎหมายแล้ว เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต้องมีหน้าที่ในการกํากับดูแลอย่างเคร่งครัด
เมื่อถามว่าต่อไปนี้ ปืนใช้ป้องกันตัวอยู่ในบ้านเท่านั้นใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า "ป้องกันตัวในบ้านจริงๆก็ไม่ได้ คุณลองยิงโจรในบ้านสิ คุณก็ผิดอยู่ดี กฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้น ความจริงแล้ว ที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้ แต่ตนคิดว่ามันไม่ใช่ของที่ดี ใครมีอยู่ใกล้ตัวก็คิดว่าตัวเองมีกําลังเหนือคนอื่นเขา ถ้าเกิดมีเหตุที่ต้องกดดัน หรือมีเหตุบันดาลโทสะขึ้นมา ก็จะทําสิ่งที่ไม่คาดคิด และสุดท้ายใครเดือดร้อน ตัวเองก็เดือดร้อน แล้วก็ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วย ตรงนี้ทําให้ถูกใจคนทั้งหมดไม่ได้ แต่ต้องทำให้เกิดความปลอดภัย เฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคราะห์ร้ายกลายเป็นคนบริสุทธิ์ เป็นคนสุจริต คนทั่วไป แล้วก็เป็นเด็ก แบบนี้เราก็ต้องเลือกเอา ว่าจะยังไง
“ก็เอาไว้เป็นของโชว์ เอากระสุนทิ้งไป เอาแม็กออกไป แยกห่างออกมา แล้วเอาไปทํากล่องครอบ"
เมื่อถามว่านายกฯมีปืนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ส่วนตัวตนไม่มี แต่เคยมีแล้วหายไปไหนไม่รู้ และตนก็ไปแจ้งความแค่นั้นเอง
เมื่อถามว่า ตอนนี้นายกฯไม่มีปืนสักกระบอกเลยใช่หรือไม่ นายกฯ หัวเราะพร้อมกล่าวว่า ตอนนี้เหรอ เดี๋ยวก็หลุดอีก
เมื่อถามว่า ภรรยานายกฯ มีปืนในครอบครองหรือไม่ เนื่องจากในบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน ที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไว้ นายอนุทิน กล่าวว่า เหรอ ไม่รู้ ก็คงห้ามเอาออกไปไหนแล้ว
เมื่อถามว่าภรรยามีปืนเป็นเรื่องน่ากังวลหรือไม่ นายกฯ กล่าวติดตลกว่า กังวลตัวเองเนี่ยแหละ แต่ตนไม่เคยเห็น
ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่ทราบจริงๆหรือว่าภรรยาครอบครองอาวุธปืน นายอนุทิน กล่าวยืนยันว่าไม่รู้จริงๆ เมื่อถามว่าภรรยาได้แจ้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช.ว่าครอบครองอาวุธปืน นายกฯ กล่าวว่า ไม่เคยไปดู เมื่อถามว่านายกฯต้องระวังตัวมากขึ้นหรือไม่หากเกิดกรณีที่ภรรยาโมโห นายอนุทิน ส่ายหน้าพร้อมกับกล่าวว่า เขามีแจ้งด้วยหรอ ซึ่งต้องให้เขาทิ้งไว้ เพราะตอนนี้ก็ขายไม่ได้
นายอนุทินกล่าวถึงความคืบหน้าคดีกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีว่า ก็ดำเนินคดีไป แต่คนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เคราะห์ร้ายไปด้วย ปืนเป็นของปู่ ซึ่งปู่และย่าก็โดนตั้งแต่ที่บ้านเลย และผู้ก่อเหตุก็มาทำร้ายตัวเอง ตอนนี้ก็เน้นไปที่การช่วยเหลือ เมื่อสักครู่ในที่ประชุมครม. ก็ได้มีการเน้นย้ำกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องในส่วนของเงินเยียวยา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการรวมถึงกองทุนในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบหมายให้ไปดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจ เมื่อถามว่า มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น มีแนวคิดจะทําบุญใหญ่ประเทศหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า "ทำความดีไว้"
เมื่อถามว่า นายฉลองให้การว่าเคยช่วยเหลือนายกอบจ.นนทบุรี ให้มีตำแหน่งผกก.สมัยรับราชการตำรวจ สามารถทำได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า โห กี่ปีเข้าไปแล้ว พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกอบจ. นนทบุรี อายุมากแล้ว ตอนนั้นตนยังไม่เข้าการเมืองในสมัยนั้นแต่ยุคนี้ไม่มีการช่วยเหลือ