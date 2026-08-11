“อนุทิน” ปัดยังไม่คิดเปลี่ยนเลขาฯสมช. ชี้โผทหารไม่ลงตัวนายกฯไม่เกี่ยวโยนสภากห.

นายกฯ แจงยังไม่คิดเปลี่ยนตัว “เลขาธิการ สมช.” ชี้ โผทหารไม่ลงตัวไม่เกี่ยวกับนายกฯ เป็นเรื่องของสภากลาโหม
วันนี้ (11ส.ค.) เมื่อเวลา 12.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการเปลี่ยนตัว นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า เรื่องนี้ตนยังไม่คิด
เมื่อถามว่า กระแสข่าวดังกล่าวถูกเชื่อมโยงกับโผโยกย้ายนายทหารที่อาจจะไม่ลงตัว นายกฯ กล่าวว่า เรื่องโผทหารตนไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลย เพราะมันอยู่ในสภากลาโหม