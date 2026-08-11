นายกฯปัดคุยการเมือง "เศรษฐา" หลังควงกันดูมวย เสียดาย “เกรียง” ถึงแก่กรรม บอกท่านเป็นคนน่ารัก

“อนุทิน” ทราบข่าว “เกรียง” ถึงแก่กรรมแล้ว เคยร่วมใน มท. รัฐบาลก่อน บอกเสียดาย ท่านเป็นคนน่ารัก ปัดคุยการเมือง “เศรษฐา” หลังควงดูมวยเวทีราชดำเนิน แจงรู้จักกันมานานตั้งแต่เรียนเมืองนอก
วันนี้ (11ส.ค.) เมื่อเวลา 12.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีตรมช.มหาดไทย ถึงแก่กรรมว่า ตนได้ทราบข่าวแล้ว ซึ่งท่านเคยทำงานอยู่กับตนเป็นรมช.มหาดไทย ตอนรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ก็เสียดายท่านเพราะท่านเป็นคนน่ารัก
นายอนุทิน ยังให้สัมภาษณ์กรณีไปดูมวยไทยที่เวทีราชดำเนินกับ นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี จนถูกโยงว่ามีการพูดคุยทางการเมือง ว่า ไม่มี ก็เป็นการเปิดหูเปิดตา ธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนจากการพนันอย่างเดียวแล้วมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นการโชว์ศิลปะของไทย ซึ่งก็ดีไม่ได้รู้สึกเข้าไปแล้วอึดอัดหรืออันตรายเหมือนเมื่อก่อน และนักท่องเที่ยวเข้าไปชมเต็มหมดทุกรอบ อย่างน้อยก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะ เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น ทางผู้จัดเขาก็เสนอว่าถ้าเราสามารถกระจายไปยังจังหวัดใหญ่ๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ และพัทยา ก็จะให้ผู้เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งก็โอเค
เมื่อถามว่า การพบกันครั้งนี้ถูกมองว่าสืบเนื่องจากปฏิญญาโมนาโก นายกฯ ย้อนถามกลับว่า ปฏิญญาอะไรนะ ตนมีแต่ปฏิญญามอคโคน่า แก้ง่วง ยืนยันว่าไม่มี ซึ่งนายเศรษฐาท่านยุ่งอะไรกับการเมืองตอนนี้ และวันดังกล่าวตนไปงานศพพ่อตาท่าน ท่านก็ชวนไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลย ไม่มีการเมืองใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าตนกับนายเศรษฐา ไม่ใช่เพิ่งมารู้จักกันตอนมาทำงานเป็นลูกน้องท่านในคณะรัฐมนตรี แต่ตนรู้จักท่านตั้งแต่เรียนที่ต่างประเทศด้วยกันแล้ว ก็ไปมาหาสู่ติดต่อกันมาโดยตลอด ตอนที่ตนอยู่กับนายเศรษฐาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านเลย