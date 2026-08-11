“จุลพันธ์” ย้ำปกป้องมรดก "ทักษิณ" ไว้ให้ประชาชน ไร้แนวคิดให้ชาวบ้านร่วมจ่ายบัตรทอง

“จุลพันธ์” ลั่นไร้แนวคิดให้ ปชช.ร่วมจ่ายโครงการบัตรทอง ไม่มีแนวคิดนี้ ขอให้อุ่นใจ ย้ำเพื่อไทยจะปกป้องมรดกจาก “ทักษิณ” ไว้ให้ประชาชน
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 11 ส.ค. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) กลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ 60 คน เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านไม่ให้มีการแก้ไขโครงสร้างโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่หรือโครงการบัตรทอง โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนรับมอบ
นายจุลพันธ์ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มารวมตัวกันที่พรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมแสดงจุดยืน วันนี้พรรคเพื่อไทยเราได้ยินเสียงท่านครบถ้วนเป็นการสะท้อนความห่วงใยต่อสถานการณ์ในประเทศชาติ ต้องเรียนว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคเป็นสวัสดิการด้านการรักษา ริเริ่มมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยในปี 2544 เป็นมรดกตกทอดของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ซึ่งเรายังยึดมั่นในอุดมการณ์และแนวทางซึ่งเราเดินมาตลอด 20 ปีอย่างมั่นคง วันนี้ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะปกป้องมรดกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
”วันนี้มีการพูดคุยกันเป็นวงกว้างถึงสถานการณ์ในเรื่องของกองทุนที่ดูแลเม็ดเงิน โดยมีแนวคิดว่าจะต้องให้ประชาชนมาร่วมจ่ายนั้น ผมยืนยันว่าตราบใดที่เราอยู่ตรงนี้ เราจะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เนื่องด้วยเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ผมได้พูดคุยถามกันตรงๆ ว่ามีแนวคิดนี้หรือ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันพร้อมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเราเป็นส่วนหนึ่งในคณะรัฐมนตรี มิติในด้านทุนมนุษย์พรรคเพื่อไทยกำลังดูแลขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ ซึ่งหลังจากพูดคุยกันแล้วยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีแนวความคิดที่จะปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างการจ่ายในเรื่องของบัตรทอง มันเป็นไปไม่ได้และจะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนให้เกิดความสบายใจ ซึ่งไม่ว่าจะในส่วนของคณะรัฐมนตรี สมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน รวมถึง สส.ของพรรคในสภาฯ พวกเราพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนในด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ขอให้ทุกคนมีความอุ่นใจ เราจะทำงานอย่างเต็มที่ เราจะต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อสิทธิของประชาชน“ นายจุลพันธ์ กล่าว