กมธ.สีกากีขานรับเข้มปืน ชี้นายกฯตำหนิตร.ปล่อย "ฉลอง" สูบบุหรี่ไร้กุญแจมือ โต้ปมการเมืองยุคนี้สู้ในกรอบ-ไม่ฆ่าแกง

’กมธ.ตำรวจ‘ ขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งคุมเข้มอาวุธปืน โต้ฝ่ายค้าน ชี้ ‘ฉลอง’ ยิง ‘นายก อบจ.นนท์’ เป็นเรื่องส่วนตัว ปัดเกี่ยวการเมือง ย้ำยุคนี้สู้ในกรอบ-ไร้ฆ่าแกงกัน ยัน ‘อนุทิน’ โทรสายตรงตำหนิ ผบ.ตร. แล้ว ปมสวมกุญแจมือ-ปล่อยสูบบุหรี่
วันนี้ (11ส.ค.) จ่าอากาศเอก อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีเหตุยิงกัน โดยมีการใช้ปืนในช่วงนี้หลายเหตุการณ์ ว่า กมธ.การตำรวจ นำโดยประธาน กมธ. ได้รับลูกจากรัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ในการเข้มงวด ซึ่ง ตนได้คุยกับตัวแทนของกรมการปกครอง ตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นในการออกกฎหมาย ออกระเบียบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ กับผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน ต่อไป
เมื่อถามถึง กรณีนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ที่ยิงนายก อบจ.นนทบุรี มีคำวิจารณ์ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เรื่องการจับกุมแล้วไม่ได้ใส่กุญแจมือ แล้วยังให้นั่งสูบบุหรี่นั้น จ่าอากาศเอก อภิชาติ กล่าวว่า จากที่เราดู ภาพข่าวจากสื่อโทรทัศน์ก็เห็นแล้วว่าเป็นไปตามภาพข่าว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์ไปตำหนิทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แล้ว จากเห็นที่มีภาพออกไป โดยการไม่ใส่กุญแจมือ หรือนั่งดูดบุหรี่ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ทางตำรวจหรือจังหวัด ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุผล
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าเรื่องนี้จะถูกโยงถึงการเมือง จ่าอากาศเอก อภิชาติ กล่าวว่า หากมองด้วยเหตุและผล จากที่นายฉลองได้แถลงข่าวถึง สาเหตุของการก่อเหตุ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมือง เป็นเรื่องส่วนตัวของนายฉลอง และที่ผ่านมานายฉลองกับนายก อบจ.นนทบุรี ก็รักกันเหมือนพี่น้อง
“ผมอยากบอกว่าคงไม่ใช่การเมืองหรอกครับ ในยุคปัจจุบันผมกล้าบอกได้เลยครับ จะแข่งขันกันอยู่ในกรอบระเบียบ ซึ่งจะฆ่าแกงกันก็คงไม่มีแล้วครับ” จ่าอากาศเอก อภิชาติ กล่าว