ด่วน! "อนุทิน" เผยทูลเกล้าฯ ให้ ‘หมอสรณ’ พ้นประธาน กสทช.แล้ว

นายกฯ อนุทิน ทูลเกล้าฯ ปลด "นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์" พ้นตำแหน่งประธาน กสทช.แล้ว ยืนยันทำทุกอย่างตามกฎหมายและขั้นตอน ไม่กังวลภาวะสุญญากาศ ชี้ยังมีกรรมการเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้
วันนี้ (11 ส.ค. 69) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว โดยนายอนุทินยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่าง
เมื่อถามย้ำว่า นายกฯ ได้ลงนามทูลเกล้าฯ ไปแล้ว ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า "ลงนามแล้วครับ ผมทำตามขั้นตอนทุกอย่าง ผมไม่ได้ทำด้วยเจตนารมณ์ที่ไม่ดี ทำตามขั้นตอนทุกอย่าง ทั้งที่ของรัฐบาลทั้งของส่วนตัวได้ให้ความเห็นมาครับ"
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะเกิดภาวะสุญญากาศในการทำหน้าที่ของ กสทช. หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า "ยังมีกรรมการเหลืออยู่ ไม่ใช่หรือ อันนี้เป็นองค์กรอิสระ ผมให้ความเห็นอะไรไม่ได้ รัฐบาลไม่สามารถกำกับดูแล ถ้ามีอะไรติดขัดรัฐบาลก็พร้อมให้ความร่วมมือ แต่การดำเนินการทั้งหลายก็ต้องเป็นเรื่องของ กสทช. ชื่อก็บอกชัดเจนว่าเป็นองค์กรอิสระนะครับ"
เมื่อถามถึง นักวิชาการชี้ว่า มติของกรรมการ กสทช. ไร้สภาพบังคับ นายกฯ ได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วหรือไม่ นายอนุทิน เผยว่า ตนทำตามขั้นตอนทุกอย่าง ไม่ได้ทำด้วยเจตนารมณ์ที่ไม่ดี ทำตามข้อกำหนด ทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล และส่วนที่ให้ความเห็นมา