สิ้น “เกรียง กัลป์ตินันท์” อดีต รมช.มหาดไทย-แม่ทัพอีสานเพื่อไทย เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 73 ปี

วงการการเมืองสูญเสีย “เกรียง กัลป์ตินันท์” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 73 ปี หลังโลดแล่นบนถนนการเมืองยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ ครอบครัวเตรียมแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีศพอีกครั้ง
วันที่ 11 สิงหาคม 2569 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก "นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์" ว่า เมื่อเวลา 11.35 น. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ บิดา ซึ่งเป็นอดีต รมช.มหาดไทย และอดีต ส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทย เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลใน กทม. ในหลังรักษาอาการป่วยมาสักระยะหนึ่ง
จากนั้น นายเกรียงได้ผ่านเส้นทางการเมืองกับหลายพรรค ทั้งพรรคความหวังใหม่ พรรคไทยรักไทย และพรรคเพื่อไทย ก่อนก้าวขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และมีบทบาทสำคัญในการประสานงานและดูแลฐานการเมืองในภาคอีสาน จนได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน “แม่ทัพภาคอีสาน” ของพรรค
ตลอดเส้นทางการเมืองที่ยาวนาน นายเกรียงยังเคยเป็นหนึ่งในสมาชิก “บ้านเลขที่ 111” ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ก่อนจะกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง และได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
การจากไปของนายเกรียงนับเป็นการสูญเสียนักการเมืองอาวุโสของจังหวัดอุบลราชธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีบทบาทบนเวทีการเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษ