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สิ้น “เกรียง กัลป์ตินันท์” อดีต รมช.มหาดไทย-แม่ทัพอีสานเพื่อไทย เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 73 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วงการการเมืองสูญเสีย “เกรียง กัลป์ตินันท์” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 73 ปี หลังโลดแล่นบนถนนการเมืองยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ ครอบครัวเตรียมแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีศพอีกครั้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2569 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก "นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์" ว่า เมื่อเวลา 11.35 น. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ บิดา ซึ่งเป็นอดีต รมช.มหาดไทย และอดีต ส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทย เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลใน กทม. ในหลังรักษาอาการป่วยมาสักระยะหนึ่ง

โดยครอบครัวเตรียมนำร่างของนายเกรียงกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 ส.ค.2569 เวลา 08.00 น.

ประวัตินายเกรียง กัลป์ตินันท์ หรือ “เบี้ยว” เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2495 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มเข้าสู่การเมืองระดับชาติด้วยการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งปี 2538 ในนามพรรคประชาธิปัตย์

จากนั้น นายเกรียงได้ผ่านเส้นทางการเมืองกับหลายพรรค ทั้งพรรคความหวังใหม่ พรรคไทยรักไทย และพรรคเพื่อไทย ก่อนก้าวขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และมีบทบาทสำคัญในการประสานงานและดูแลฐานการเมืองในภาคอีสาน จนได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน “แม่ทัพภาคอีสาน” ของพรรค

ตลอดเส้นทางการเมืองที่ยาวนาน นายเกรียงยังเคยเป็นหนึ่งในสมาชิก “บ้านเลขที่ 111” ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ก่อนจะกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง และได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

การจากไปของนายเกรียงนับเป็นการสูญเสียนักการเมืองอาวุโสของจังหวัดอุบลราชธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีบทบาทบนเวทีการเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษ