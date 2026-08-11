“ทรงศักดิ์” ชู 9 มาตรการรับมือเอลนีโญ ภัยแล้ง น้ำท่วม ยันมีงบพร้อมช่วยเหลือ

“ทรงศักดิ์” สั่งเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญ ชู 9 มาตรการรับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม ยันมีงบ ปภ.จังหวัด และงบกลางพร้อมช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. กล่าวถึงการเตรียมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดภัยแล้ง ว่า เราได้มีการเตรียม 9 มาตรการ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง
ส่วนการเตรียมงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยานั้นได้เตรียมพร้อมไว้หรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ถึงเวลาจะมีงบประจำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.จังหวัด ที่ดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งในด้านการยับยั้งและเยียวยา พร้อมยอมรับว่า ในเบื้องต้นมีงบประมาณในการดูแลอยู่แล้ว แต่ถ้าขาดเหลืออย่างไร ก็สามารถใช้งบกลางได้