นายกฯ ร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2569 เชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้-พระสงฆ์อาพาธ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ส.ค. ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุมที่บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนิสิตแพทยศาสตร์ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2569 ภายใต้แนวคิด “Care Beyond Cancer” พร้อมได้ติดเข็มที่ระลึกและมอบเสื้อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธ
โดย นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมสมทบทุน พร้อมรับฟังวัตถุประสงค์การจัดทำเข็มวันอานันทมหิดล และกล่าวว่า จะให้คณะทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเชิญชวนประชาชนที่สนใจได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตแพทย์จุฬาฯ โดยได้ทำมือเป็นรูปหัวใจกับนิสิตแพทย์ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ มี ครม.แจ้งลาการประชุม 5 คน ได้แก่ 1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ 2. น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม 3. นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข 4. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ 5. นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ