“ยศชนัน-ประเสริฐ” แถลง 6 มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ตรวจเข้มอาวุธ-เยียวยาจิตใจ ประเมินสภาพจิตใจนักเรียน-บุคลากร

“ยศชนัน-ประเสริฐ” นำแถลง 6 มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ครอบคลุมมาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะยาว สั่งประเมินผลสภาพจิตใจนักเรียน-บุคลากรการศึกษา ระยะ 1, 3, 6 เดือน
วันนี้ (11 ส.ค.) นายยศชนัน วงสวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวถึงมาตรการดูแล หลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ได้มีการประมวลข้อมูลทั้งหมด ในวันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนและเป็นมาตรการในระยะเร่งด่วน รวมถึงมาตรการที่จำเป็นต้องทำทั้งประเทศโดยมีหลากหลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ เพื่อขอความร่วมมือจากทุกสถานราชการที่มีสถานศึกษา นำปรับใช้ไปในแนวทางอย่างเร่งด่วน
ด้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความห่วงใยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้ได้รับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆ
นายประเสริฐ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการบูรณาการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดมาตรการที่สำคัญ 6 มาตรการด้วยกัน โดยเรื่องแรกออกมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ลงรายละเอียดจะต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนให้เกิดขึ้น จะมีการนำเสนอ ครม.เพื่อรับทราบส่วนพิทักษ์สิทธิแห่งนี้ จะเป็นการบูรณาการงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียน และคุณครู
ในระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บท เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่ โดยกระทรวงจะเร่งนำนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด
ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่มีการกำชับใช้ทันทีได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน 2 เรื่องหลัก ดังนี้ เรื่องแรกเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธ และของอันตรายทุกประเภท ก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวด และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
นายประเสริฐ ยังกล่าวถึงการ เตรียมความพร้อมเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีม MCATT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และนักจิตวิทยาเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไป ดูแลนักเรียน และคุณครูอย่างต่อเนื่อง หลังปิดเรียน 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อาทิตย์จะตั้งห้องพักใจ จัดนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน อบรมเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้ครูและผู้ปกครองเพื่อให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสม เมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกติ
นายประเสริฐ ยังยืนยันความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดูแลอย่างต่อเนื่อง ว่า จะดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูและบุคลากร โดยจะเร่งประสานงานทุกภาคส่วนและประเมินสภาพจิตใจ รวมถึงการคัดกรอง ภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ โดยจะประเมินในช่วง 1 เดือน 3 เดือน แล้ว 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกคนจะกลับเข้าสู่สภาวะจิตใจปกติ จึงขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้