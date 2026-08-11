“วราวุธ” ยอมรับ “เอกนัฏ” ขอดึง “ณัฐพล” ปลัดอุตสาหกรรม ไปนั่งปลัดพลังงาน ยังไม่ชัดทันเข้า ครม.วันนี้หรือไม่

“วราวุธ” ยอมรับ “เอกนัฏ” ดึง “ณัฐพล” ปลัดอุตสาหกรรม ไปนั่งปลัดพลังงาน ชี้ อยู่ในตำแหน่งครบวาระ 4 ปี มีศักยภาพทำงานได้ ยังไม่ชัดทันเข้า ครม.วันนี้หรือไม่
เวลา 09.10 น. วันนี้ (11 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. พิจารณาการโยกย้าย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ว่า ทราบมาว่ามี
เมื่อถามย้ำว่า จะทันที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ต้องขอดูก่อนว่าเวลาจะเข้าสู่ที่ประชุม ครม.หรือไม่ ถามว่า มีการทาบทามหรือไม่ ยอมรับว่า มีการทาบทามมา ส่วนเอกสารจะเข้าทันหรือไม่นั้น ต้องถามกับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เมื่อถามถึงเหตุผลในการขอโยกย้ายในครั้งนี้ นายวราวุธ กล่าวว่า ทางปลัดกระทรวงอยู่ครบวาระ 4 ปี และที่ทำงานกันมาก็เป็นคนที่มีศักยภาพ ซึ่งกระทรวงพลังงาน เมื่อก่อนก็อยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีความเป็นไปได้ที่ทางรัฐมนตรีมีความสนใจและมาทาบทาม พร้อมยอมรับว่า มีการเกริ่นกับ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กันมาก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนเรื่องเอกสารก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบ และก็ต้องดูว่าเข้าที่ประชุม ครม.ทันวันนี้หรือไม่
เมื่อถามถึงการแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะมีการพิจารณาอย่างไร นายวราวุธ กล่าวว่า คงต้องหาคนที่เหมาะสม แต่ก็ต้องดูว่าเอาเข้า ครม.ทันหรือไม่ ขอให้เช็กเอกสารให้ชัวร์ก่อน
เมื่อถามต่อว่า ปลัดกระทรวงส่วนใหญ่ถูกวางตัวยาว จะมีหลักเกณฑ์นี้เข้ามาพิจารณาด้วยหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า เราพิจารณาในหลายๆ ด้าน ด้วยเวลาที่เราต้องทำงานมีภารกิจเร่งด่วนอย่างไร และท่านใดเหมาะสมกับภารกิจใดมากที่สุด และมีความเหมาะสมกับการเป็นปลัดกระทรวงฯจะต้องพิจารณา
เมื่อถามย้ำว่า จะเปิดโอกาสให้คนในเติบโตในกระทรวงใช่หรือไม่ นายวราวุธ ยอมรับว่า เท่าที่คุยกันก็เป็นคนใน