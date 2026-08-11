“ฉัตรชัย” ยิ้มรับกระแสข่าวโดนย้ายพ้นเลขาฯ สมช. ชี้ เป็นเรื่องของรัฐบาล ไม่บั่นทอนกำลังใจ ลุยทำงานเต็มที่

เลขาฯ สมช. “ฉัตรชัย บางชวด” ยิ้มรับกระแสข่าวปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ยืนยันยังไม่มีสัญญาณจากรัฐบาล ลุยทำงานเต็มที่เดินหน้าต่อเนื่องก้าวสู่ปีที่ 35 เผย หากเลือกได้ก็อยากเกษียณในตำแหน่งนี้ในปี 2570
เวลา 09.50 น. วันที่ 11 ส.ค.นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ เลขาฯ สมช. กล่าวถึงกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวเลขาฯ สมช. โดย นายฉัตรชัย ได้หัวเราะ ก่อนบอกว่า เป็นเรื่องของรัฐบาล ซึ่งได้ยินข่าวนี้มาเหมือนกัน แต่ยังไม่มีสัญญาณมา ตอนนี้ยังทำงานปกติ เต็มที่เหมือนเดิม
เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรี ได้เปรยเรื่องนี้มาบ้างหรือไม่ นายฉัตรชัย ยืนยันว่า ยังไม่มี ยังไปพบกับนายกรัฐมนตรีเป็นระยะ ตามภารกิจหน้าที่
ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยน พร้อมทำงานหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณ ยังไม่ตอบเรื่องนี้ดีกว่า ถือว่ายังทำงานปกติดีกว่า ยังเดินหน้าต่างปกติ
ส่วนข่าวนี้บั่นทอนการทำงานหรือไม่ นายฉัตรชัย ระบุว่า ไม่น่าจะบั่นทอน ตนอยู่ที่ สมช. ย่างเข้าสู่ปีที่ 35 อยู่ที่นี่มาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถามว่า ใจอยากเกษียณในตำแหน่งนี้หรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ก็เป็นปกติ ถ้าได้เกษียณในตำแหน่งใน สมช. เราก็ผูกพันกับหน่วยงานมายาวนาน ไม่เคยย้ายไปไหนเลย พร้อมยอมรับว่า หากเลือกได้ก็อยากเกษียณในตำแหน่งนี้ เป็นธรรมดาของข้าราชการ ซึ่งได้เข้ามาตั้งแต่ปี 2535 และจะเกษียณในปี 2570 ก็ครบ 35 ปี พร้อมย้ำว่า ยังไม่มีสัญญาณอะไร ยังทำงานปกติ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม