“สุชาติ” เสียใจ “ฉลอง” ยิงนายก อบจ.นนท์ รู้จักทั้งคู่ แต่ไม่เคยรู้ปมหนี้สิน

“สุชาติ” แสดงความเสียใจ เหตุ “ฉลอง” ยิงนายก อบจ.นนทบุรี รับรู้จักทั้งคู่ ยันไม่เคยรู้ปมหนี้สิน
วันที่ 11 ส.ค.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงกรณีนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส. ก่อเหตุบุกยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ยอมรับว่าส่วนตัวรู้จักกับทั้งสองคน ซึ่งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ พ.ต.อ. ธงชัย ส่วนนายฉลอง เป็นนักการเมืองรุ่นพี่ เคยทำงานร่วมกัน คุ้นเคยมายาวนานตั้งแต่ตนเองเป็นผู้แทน ปี 54
ส่วนตัวรู้ว่าทั้ง 2 คน มีความสนิทสนมกันมายาวนาน และมีความไม่เข้าใจตรงกันหลายเรื่อง เคยแข่งขันกันก็เป็นเรื่องทางการเมือง แต่ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรนักหนาในใจมากกว่านี้หรือไม่ ย้ำว่าตนเองเสียใจกับทั้งคู่ด้วยความเคารพ ยอมรับว่าหลัง ๆ ได้คุย แต่ไม่ได้ทำให้เขาทะเลาะกันอยู่แล้ว ทุกคนอายุเริ่มมาก ควรพักมือพักใจกัน อายุก็เลขเจ็ดกันหมดแล้ว ซึ่งทางการเมืองต้องยอมรับว่าตำแหน่งบางตำแหน่งมีตำแหน่งเดียว แต่ตอนนั้นก็มีบางชั่วโมงอยากเป็นบ้าง แต่การแข่งขันเชื่อว่าเขาทั้งคู่เลือกตั้งจบ ก็จบ เพราะเขารู้จักกันมาก่อน อย่างไรก็ตามอาจมีเรื่องส่วนตัวที่ตนไม่สามารถรับรู่ได้ ไม่อยากก้าวล่วงเรื่องคดี และไม่อยากนำเรื่องคดีต่าง ๆ มาพูด แต่เมื่อสื่อมวลชนถามว่ารู้จักทั้งคู่หรือไม่ ก็ตอบเพียงว่า รู้จักและถือเป็นรุ่นพี่ทั้งคู่
นายสุชาติ ยืนยันว่าไม่เคยรับรู้เรื่องหนี้สิน ย้ำว่าขอแสดงความเสียใจกับทางของครอบครัว ซึ่งไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ทุกคนเคยร่วมงานการเมืองมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี ไม่ควรตัดสินใจกันแบบนี้ เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น