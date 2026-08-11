ครม.เคาะ "ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล" นั่งปลัดคมนาคมคนใหม่

ครม.ตั้ง ‘ปิยพงษ์’ อธิบดีกรมทางหลวง นั่งปลัดคมนาคมคนใหม่ ‘โชคชัย’ นั่งปลัด พม.พร้อมต่ออายุ "ณัฐฏ์จารี-เลขา BOI" อีก 1 ปี
วันนี้ (11 สิงหาคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ แทน นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้
การแต่งตั้งครั้งนี้ทำให้นายปิยพงษ์ ซึ่งปัจจุบันอายุ 50 ปี เป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ และจะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดด้วย
นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และอดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ขณะเดียวกัน ครม. มีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง ครั้งที่ 2 ได้แก่ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักนายกรัฐมนตรี
สำหรับ นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2519 อายุ 49 ปี เริ่มรับราชการ 1 กันยายน 2551
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2540 ปริญญาโท Master of Engineering (Transportation Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ปี 2545 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Transport Studies) Imperial College London, United Kingdom ปี 2551 (ทุนรัฐบาล ก.พ.)
ประวัติการรับราชการ
1 กันยายน 2551 วิศวกรโยธา 5 สำนักวางแผน
11 ธันวาคม 2551 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักวางแผน
5 มกราคม 2554 วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักแผนงาน
21 มกราคม 2558 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักแผนงาน
14 กุ มภาพันธ์ 2561 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย สำนักแผนงาน
8 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผล (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) สำนักแผนงาน
23 มกราคม 2563 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
19 มิถุ นายน 2563 ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
30 กรกฎาคม 2564 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักแผนงาน
25 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
29 ธันวาคม 2565 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง
20 มีนาคม 2566 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง
30 ธันวาคม 2567 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
1 ตุลาคม 2568 อธิบดีกรมทางหลวง