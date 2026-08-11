“ยศชนัน-ประเสริฐ-ศึกษิษฏ์” ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ “ด.ญ.นภัทร” เหยื่อเหตุสลด รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์
วันที่ 10 ส.ค. 2569 ที่ศาลา 3 วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ดญ.นภัทร ชัยมา ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเสียชีวิตเป็นรายที่ 9
ทั้งนี้ เมื่อเดินทางมาถึง ศ.ดร.ยศชนัน และคณะ ได้เข้าพูดคุยสอบถามและกล่าวให้กำลังใจแก่ครอบครัวและญาติ เพื่อแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตอีกด้วย
สำหรับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงครูและเพื่อนนักเรียนภายในสถานศึกษา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและสังคมโดยรวม และในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์