BDI เปิดเวที IBDAP 2026 ดึงนักวิจัยนานาชาติแลกเปลี่ยน Big Data–AI ชู “Data Backbone–Sovereign AI” สร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล ขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI จัดการประชุมนานาชาติ The 7th International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2026) ระหว่างวันที่ 7–9 สิงหาคม 2569 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานจากหลากหลายประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี งานวิจัย ตลอดจนประสบการณ์การประยุกต์ใช้ Big Data และ Artificial Intelligence (AI) ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานว่า การจัด IBDAP มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของ Big Data และ AI ทั้งในด้านการใช้งานจริง (Use Cases) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมเปิดพื้นที่ให้ประเทศไทยและนานาประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน โดยปีนี้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานจำนวน 57 ผลงาน จาก 13 ประเทศ สะท้อนถึงการเติบโตของเวที IBDAP และความสนใจในเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และ AI ในระดับนานาชาติ
รศ.ดร.ธีรณี กล่าวว่า BDI เป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจสำคัญในการ บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High-Value Dataset) สำหรับสนับสนุนการออกแบบนโยบายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและ Intelligence Service เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและกำหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในโครงการสำคัญที่ BDI ผลักดันในปีนี้ คือ Data Integration and Intelligence หรือ D2 แพลตฟอร์มบูรณาการข้อมูลที่ออกแบบให้รองรับทั้งข้อมูลเชิงสาขา ข้อมูลเชิงพื้นที่ และระบบข้อมูลส่วนกลาง เพื่แก้ปัญหา Data Silo และมุ่งพัฒนาให้ D2 เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล(National Data Backbone) สำหรับสนับสนุนการออกแบบนโยบายของประเทศในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน D2 มีการบูรณาการข้อมูลในหลายภาคส่วน อาทิ สาธารณสุข การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาคการเกษตรและการพาณิชย์
ขณะเดียวกัน BDI ยังเดินหน้า Sovereign AI Program เพื่อสร้างขีดความสามารถด้าน AI ที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาและควบคุมได้ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยหนึ่งในผลผลิตสำคัญคือ Thai LLM (Large Language Model) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง ทั้งสื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์ หอสมุดแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำมาผ่านกระบวนการจัดเตรียมและความพร้อมสำหรับการพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่สำหรับภาษาไทย
นอกจากนี้ BDI ยังมีแผนขยาย Sovereign AI ให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้ง ภาษาถิ่นและสำเนียงต่าง ๆ ของประเทศไทย รูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลจากระบบ OCR เพื่อสร้างทั้ง Sovereign Data และ Sovereign Models เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญให้ภาคเอกชนและ Startup สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ AI ได้ด้วยต้นทุนที่ลดลง
สำหรับ IBDAP 2026 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของ Big Data Analytics และ Smart Computing โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง Big Data, Machine Learning, Data Analytics, Data Governance, AI Applications, Big Data Infrastructure, Data Security ตลอดจนการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาครัฐและสถานการณ์จริงในระดับขนาดใหญ่
และไฮไลต์ของการประชุมอยู่ที่ 4 Keynote Sessions ซึ่งสะท้อนทิศทางสำคัญของเทคโนโลยี AI ในปัจจุบัน เริ่มจากหัวข้อ “Artificial Intelligence and Big Data Analytics: Empowering Next-Generation Decision Support Systems” ที่มุ่งนำเสนอการใช้ AI และ Big Data Analytics เพื่อยกระดับระบบสนับสนุนการตัดสินใจยุคใหม่ ตามด้วยหัวข้อ “AI Storytelling for Education” ที่มุ่งสำรวจบทบาทของ AI ในการศึกษา
ในวันที่สอง มีหัวข้อ “From Big Data to Agentic AI: Transforming Research, Education, and Industry” ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากยุค Big Data ไปสู่ Agentic AI รวมถึงหัวข้อ “Engineering Longevity: Digital Biomarkers, Causal AI, and the New Preventive Paradigm” ที่นำเสนอการประยุกต์ใช้ Digital Biomarkers และ Causal AI เพื่อสร้างแนวทางใหม่ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในหลายสาขา อาทิ Human-Centered AI and Healthcare Analytics, Blockchain and Secure Data Systems, Data Governance and Data Sharing, Predictive Analytics, Intelligent Recognition, Generative AI และ Agentic AI รวมถึงการประยุกต์ใช้ AI กับระบบเกษตร การพยากรณ์น้ำท่วม เมืองอัจฉริยะ การแพทย์ ระบบประกันภัย และการจัดการข้อมูลในองค์กร สะท้อนให้เห็นว่า Big Data และ AI กำลังขยายบทบาทจากเทคโนโลยีเฉพาะทางไปสู่เครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาในโลกจริง