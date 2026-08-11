เผยสัมพันธ์ลึก “ฉลอง-เจ๊ปอง” ทำไมโทรหาคนแรก หลังยิง “พ.ต.อ.ธงชัย”

หลัง “ฉลอง เรี่ยวแรง” ลั่นกระสุนสังหาร “พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ" นายก อบจ.นนทบุรี
คนแรกที่ “ฉลอง” โทรไปแจ้งข่าวให้ทราบคือ “เจ๊ปอง” อัญชะลี ไพรีรัก ผู้สื่อข่าวอาวุโส ซึ่งขณะนั้นกำลังไลฟ์ รายการข่าวของตนเอง ซึ่งปกติก็มีผู้ชมรายการ โทรเข้ามาพูดคุยอยู่แล้ว
พอรู้ว่า “ฉลอง” โทรมา ตอนแรก “เจ๊ปอง” บอกให้โทรกลับมาใหม่ ตอนนี้ติดจัดรายการอยู่ แต่ทาง “ฉลอง” บอกว่า “ไม่ได้ ต้องคุยเดี๋ยวนี้ เพราะเพิ่งไปยิง พ.ต.อ.ธงชัย”
จากนั้น “เจ๊ปอง”ได้สอบถามรายละเอียด พร้อมเกลี้ยกล่อมให้ “ฉลอง” ตั้งสติ วางอาวุธปืน สงบสติอารมณ์ และนั่งรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ บอกทีมงานให้รีบโทรศัพท์ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าควบคุมสถานการณ์
เมื่อ “ฉลอง”ถูกควบคุมตัวนำไปสอบสวน “เจ๊ปอง” ก็รีบบึ่งไปยัง สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ทันที
จากนั้น “เจ๊ปอง” ก็บอกกับผู้สื่อข่าวถึงสาเหตุ การยิงครั้งนี้ว่า มาจากปัญหาเรื่องเงิน ซึ่งตอนแรกระบุว่าเป็นยอด 11 ล้านบาท แต่จากการพูดคุยเพิ่มเติม “ฉลอง” เผยว่าจำนวนหนี้สินที่ นายก อบจ.นนทบุรี ติดค้างอยู่นั้นสูงถึง 50–60 ล้านบาท เป็นหนี้สินสะสมมาจากการเลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อปี 2551
และการมาทวงเงิน ก็เพื่อนำเงินไปรักษาอาการป่วย โรคเกี่ยวกับเลือด แต่ถูกทางนายก อบจ.ปฏิเสธที่จะพูดคุย จึงนำไปสู่เหตุสลดดังกล่าว
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คนทั่วไปย่อมสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ว่าทำไม “ฉลอง” ยิง “พ.ต.อ.ธงชัย” แล้วจึงโทรบอก “เจ๊ปอง” เป็นคนแรก ... “เจ๊ปอง” บอกให้ตั้งสติ วางปืน มอบตัวกับตำรวจ ซึ่ง “ฉลอง”ก็ไม่ได้หลบหนี จากนั้น “เจ๊ปอง” ก็รีบเดินทางไปที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ ทันที
“เจ๊ปอง” บอกว่ารู้จักกับ “ฉลอง” มานานกว่า 20 ปี ในฐานะแหล่งข่าว ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน ซึ่งปกติ “ฉลอง” เป็นคนอารมณ์ร้อน พูดจาโผงผาง !
เรื่องนี้ต้องย้อนอดีต ไปเมื่อ ปี 2540 ที่ “ฉลอง” เป็น สส.นนทบุรี สมัยแรก สังกัดพรรคประชากรไทย ของ “สมัคร สุนทรเวช”
“ฉลอง” เป็น 1 ใน 12 สส. “กลุ่มวัฒนา อัศวเหม” เจ้าพ่อปากน้ำ ที่ตัดสินใจแปรพักตร์ ย้ายขั้วไปหนุน “ชวน หลีกภัย” ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 จนโดน “สมัคร” เปรียบเปรยว่า เป็นพวกงูเห่า
พูดง่ายๆ ว่า “ฉลอง” เป็นนักการเมืองหนุ่ม ในก๊วนของ วัฒนา อัศวเหม
ช่วงนั้น “เจ๊ปอง” เป็นนักข่าวสาว ผู้ประกาศข่าวหุ้น ที่มีรอยยิ้มตลอดเวลา เป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักลงทุน ... บอกว่าแม้หุ้นจะตก แต่เมื่อได้ยินเสียง ได้เห็นรอยยิ้มของ “เจ๊ปอง” แล้วหายเครียด
“เจ๊ปอง” เป็นคนปากน้ำ บ้านอยู่ติดกันกับบ้านของ “วัฒนา อัศวเหม” พ่อของเจ๊ปอง กับวัฒนา เป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกัน จึงมีความสนิทสนมกันเหมือนญาติ
“เจ๊ปอง” จะเรียก “วัฒนา” ว่า “คุณอา” จนติดปาก และยอมรับว่า “วัฒนา” เป็นแรงบันดาลใจ และมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมจิตใจ แนวความคิดของตนเอง
ที่ผ่านมาเมื่อ “เจ๊ปอง” พ้นจากการเป็นผู้ประกาศข่าวหุ้น มาเป็นนักข่าวภาคสนาม จึงหนักไปทาง “สายบู๊” ซึ่งไปตรงกับบุคลิกของ “ฉลอง” ที่เป็นนักการเมืองสายบู๊ กล้าได้กล้าเสีย เหมือนกัน
จึงเป็นความสัมพันธ์ ความไว้วางใจกัน ในฐานะนักข่าวกับแหล่งข่าว มากว่า 20 ปี