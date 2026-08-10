กรมการปกครอง DOPA N.I.C.E. ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานหลัก เดินหน้าปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประชาชน “ปิดช่องโหว่ภัยความมั่นคง”

วันนี้(10 ส.ค.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ประธานประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนที่ส่งผลกระทบต่อภัยความมั่นคงทางทะเบียน ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย นายชาคริต ตันพิรุฬห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน พร้อมคณะทำงาน DOPA N.I.C.E. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก 5 หน่วยงานสำคัญ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่
(1) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรี ธีระชัย ชำนาญหมอ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
(2) ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม
(3) ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. โดย นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2
(4) ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. โดย พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
(5) ผู้แทนสำนักงาน ปปง. โดย นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.
โดยกรมการปกครองเดินหน้ายกระดับการอนุมัติอนุญาตงานทะเบียนที่สำคัญ พร้อมพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรให้มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Flagging) เมื่อพบรายการสำคัญหรือยอดการทำรายการที่ผิดปกติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนเข้าตรวจสอบได้ทันที พร้อมผลักดันมาตรการเพิ่มโทษเป็น 2 เท่า สำหรับความผิดทางทะเบียน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ รวมถึงแนวทางเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการทะเบียนในการจับกุมและสอบสวนความผิดทางทะเบียน เพื่อลดภาระงานของตำรวจ ตลอดจนให้นายทะเบียนสามารถ สั่งตรวจ DNA ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติ
นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ยังมีเจตจำนงร่วมกันในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลาการ งบประมาณและกระบวนการสอบสวนดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยเฉพาะการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (การตรวจ DNA) ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ การยึดและอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กตามหลักสากลด้วย
ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครอง เน้นย้ำว่า การอนุมัติ-อนุญาตทุกเรื่องต้องรอบคอบและยึดกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเห็นด้วยกับมาตรการ “Caution Sign” แจ้งเตือนรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเฝ้าระวัง บุคคลต้องสงสัย หรือผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้กระทำผิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเป็นพิเศษ “รู้ทันความผิดปกติ ตรวจสอบให้ลึก และดำเนินการอย่างเด็ดขาด” เพื่อเดินหน้าปิดทุกช่องโหว่การทุจริตทางทะเบียนต่อไป