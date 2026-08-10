นายกฯ เปิดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ชูก้าวสำคัญผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ

“อนุทิน” เปิดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี” ชี้ เป็นก้าวสำคัญแสดงศักยภาพผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ สะท้อนความสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจประเทศเข้มแข็ง
วันนี้ (10 ส.ค.) เมื่อเวลา 15.10 น. ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ปี 2569 พร้อมด้วย นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ นางทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม และ 3 รมช.มหาดไทย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ และ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงาน
นายอนุทิน กล่าวเปิดงานว่า การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรทั่วภูมิภาค โดยพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวก่อให้เกิดคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศ ทั้งสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตลอดจนการธำรงรักษาภูมิปัญญาให้ปรับตัวก้าวผ่านโลกยุคใหม่ วันนี้จึงไม่ใช่เวทีจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้น หากยังเป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและการเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอทอป ที่เกิดจากความวิริยะ อุตสาหะ ความประณีต และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
นายอนุทิน กล่าวว่า งานศิลปาชีพประทีปไทยจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการแสดงศักยภาพสำคัญของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต เข้มแข็ง และยั่งยืน ตนขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอทอป เพื่อร่วมสนับสนุนภูมิปัญญาไทยและผู้ประกอบการชุมชน ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป