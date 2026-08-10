ปลัด มท.รับสั่งนายกฯ บูรณาการร่วม ตร.- ฝ่ายปกครอง ตั้งด่านจับปืนเป็นพิเศษ เข้มที่ราชการ-สถานที่คนเยอะ

“ปลัด มท.” รับสนองคำสั่งนายกฯ บูรณาการร่วมตำรวจ-ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตั้งด่านตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษ เข้มสถานที่ราชการ-สถานที่ผู้คนอยู่เยอะ จ่อประชุมผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ
วันนี้ (10 ส.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศ ว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษ ซึ่งจริงๆ แล้วก็ดำเนินการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องเข้มข้น เพราะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา และปืนที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นปืนมีทะเบียน โดยเมื่อก่อนเป็นปืนเถื่อน อย่างเช่น กรณีเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ก็ได้เอาปืนของปู่มา และวันนี้ที่นายก อบจ.จังหวัดนนทบุรี ถูกยิงก็เป็นปืนที่มีทะเบียน อันนี้ต้องดูกันเป็นพิเศษ จริงๆ นายกรัฐมนตรีห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืน โดยเฉพาะใบ ป.12 ไม่ออกให้ใครแล้ว ฉะนั้น ใครพกออกมาก็ต้องดำเนินการจับได้เลย และวันนี้ได้กำชับไปแล้ว เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดหลายคนอยู่ที่นี่ ทั้งนี้ สถานที่ราชการหรือสถานที่ผู้คนอยู่เยอะจะต้องมีการตรวจอาวุธเป็นพิเศษก่อนจะเข้ามา เพราะวันนี้ที่ยิงก็เป็น อบจ. ดังนั้น ต้องมีการกลั่นกรองและระมัดระวังมากขึ้น
เมื่อถามว่า จะถึงขั้นต้องออกประกาศของกระทรวงมหาดไทย เพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนหรือไม่ นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า เราได้ประกาศไปแล้ว แต่เดี๋ยวอาจจะมีการประชุมผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ซึ่งตนกำลังดูอยู่