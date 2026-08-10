ผู้ว่าฯ นนท์ จ่อล้อมคอกตั้งด่าน-ตรวจอาวุธ หลังยิงกันซ้ำซาก รอ กกต.เลือกตั้งแทนนายก อบจ. ย้ำเรื่องส่วนตัว

ผู้ว่าฯ นนทบุรี จ่อสั่งยกระดับมาตรการ ตั้งด่าน-ตรวจอาวุธ หลังเกิดเหตุยิงซ้ำซาก รอ กกต.จัดเลือกตั้งซ่อมทดแทน นายก อบจ.ที่เสียชีวิต ย้ำ เป็นความขัดแย้งส่วนตัว ไม่ใช่การเมือง
วันนี้ (10 ส.ค.) เวลา 16.00 น. ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวถึงกรณีการเข้มมาตรการ หลังเกิดเหตุอุกฉกรรจ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทั้งเหตุยิงในโรงเรียน และในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) นนทบุรี ว่า ตามที่ นายกรัฐมนตรี ว่า จะต้องมีการเข้มข้นเรื่องอาวุธ และเพิ่มมาตรการเรื่องการตั้งด่านให้มีความเข้มข้นมากขึ้น
เมื่อถามว่า แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี จะต้องมีความเข้มงวดในการเข้าออกพื้นที่หรือไม่ นายเชษฐา ยอมรับว่า จะต้องมีการเข้มงวดเรื่องมาตรการ ตามคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามต่อว่า นายก อบจ. เสียชีวิตลงจะต้องมีการเลือกใหม่ เพื่อทดแทนหรือไม่ นายเชษฐา กล่าวว่า เดี๋ยวก็ต้องมี ซึ่งต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เนื่องจากนายก อบจ. เสียชีวิตลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องเป็นคนดําเนินการต่อไป
ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่า เป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ นายเชษฐา กล่าวว่า เท่าที่ทราบ เรื่องคดี เป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว แต่ขอรอเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวน ในเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวไม่ใช่เรื่องทางการเมือง